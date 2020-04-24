WHO官网误刊瑞德西韦临床试验失败消息台湾批瞎子摸象

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英国《金融时报》（Financial Times） 和美国医学新闻网站《STAT》 23日报导，世卫官网意外公布瑞德西韦在中国的早期临床报告，指瑞德西韦无法改善患者的病情，也无法减少病患血液中的新冠肺炎病毒。有237名患者参与了这项测试，其中158人用药，另外79人作为对照组，有13.9%使用瑞德西韦的患者死亡，而对照组有12.8%接受一般治疗的患者死亡，显示使用这种药物与患者病情好转或恶化没有关联。

台湾卫福部长陈时中表示，临床试验多是「多国多中心」，而且在药厂尚未揭露成果之前，参与临床试验的国家都有保密的义务，如果单独公开一部分的数据，对于药效的判断会有一点「瞎子摸象」。

他说，他不清楚世界卫生组织在这个时间点，公开这项数据有什么意义，就他知道的状况，临床试验中，除非药物有造成重大的伤害才会实时揭露，其余不会在临床试验过程中就径自公布。

据了解，世界卫生组织在官网发布前述报告后，又随即从官网删除。世卫表示，作者向世卫提供文件初稿，意外在官网发表，发现错误后在第一时间删除，这项报告目前在接受同行审查，世卫正在等待最终版本。

研发这款新药的美国药厂吉立亚23日发表声明指出，这份报告存在不正确的解读，由于该研究参与患者数量不足而被提前终止，无法得出具有统计学意义的结果，因此不具有参考价值，且研究结果尚无定论。

台湾疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳表示，目前瑞德西韦有更大规模临床试验正在进行，其中包括不同感染程度的人，台湾也非常期待结果。他说，台湾也有参与临床试验，但是台湾目前个案数不多，很难用少数个案下任何结论。

另外，台湾盘石舰群聚管染事件，到今天共有30位海军官兵确诊，卫生单位已经掌握到接触者共1,843人，其中530人采居家隔离，1313人实施自主健康管理。台湾官方表示，如果到4月30日没有出现大规模感染，台湾就算过了这一关。

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