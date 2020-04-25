中国制口罩质量不合标准欧盟连发严重警示

欧盟消费保护机制近日接连对中国制4项口罩产品发布“严重警示”通报，强调过滤能力不足，除不符合欧盟标准，还存在感染风险。而针对加拿大称百万进口口罩未达标，中国驻加使馆正在核实。中国从今天起进一步加强防疫物资出口质量监管。

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《中央社》消息，欧盟为保障消费者健康安全所设立“非食品产品快速警示系统”4月24日最新公告警示产品，在属于“严重”警示产品中，接连出现4项中国制口罩，在当前新冠病毒疫情蔓延，欧洲急需口罩等个人防护装备的情况下，中国的不合格口罩反而可能让民众处于感染风险中。

这4项产品自称是属于N95/FFP2等级口罩，但检测后发现实际过滤能力不足，最差过滤效率甚至低于50%。欧盟在警示中除表示产品不符合欧盟标准，更严重的是如不采取其他保护措施，会增加感染风险。欧盟要求进口商必须标示产品风险警告。

欧盟“非食品产品快速警示系统”是一个通报窗口，各会员国可从中发布及接收最新关于对消费者健康和安全威胁的非食品类产品讯息。

近期以来，纷纷传出许多国家抱怨，向中国企业采购的个人防护装备品质有问题，其中比利时从中国进口的300万片FFP2规格口罩，完全不符合品质标准。

比利时联邦公共服务经济部说，供应商无法提供令人信服的检验证书，这些口罩在比利时一处实验室另外接受检测后，品质“让人无法接受”。 荷兰卫生部近期也曾表示，从中国进口的60万个中国制口罩无法贴合脸部而且过滤效率不够。

此外，西班牙卫生当局也因发现筛检结果不精确，上月回收派给马德里地方政府的8000个筛检试剂盒，并把还没分派的5万组快筛试剂退货。

另外，加拿大政府此前表示，100万个从中国进口的KN95口罩未达标准，无法提供给前线抗疫的医护人员使用。加拿大公共卫生署说，这些口罩没有发送到前线医护人员，之后会评估用在非医疗场所。 中国驻加拿大使馆发言人回应说，高度重视事件，正联系加拿大外交部和公共卫生署核实情况，并希望“不要作政治化解读”。发言人表示，主管部门已推出更严格监管措施，要求医疗物资出口企业向海关报关时必须提供书面或电子声明，承诺出口产品已经取得中国医疗器械产品注册证书，符合进口国或地区的质量标准要求。

而中国的商务部，海关总署和国家市场监管总局周六联合发布公告，表示加强非医用口罩出口质量监管，出口的非医用口罩应当符合中国质量标准或国外质量标准。同时进一步规范医疗物资出口秩序，产品取得国外标准认证或注册的新型冠状病毒检测试剂，医用口罩，医用防护服，呼吸机等出口企业, 报关时必须提交书面声明，承诺产品符合进口国或地区的质量标准和安全要求。

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