加拿大购自中国百万口罩不合标准

2020年4月19日，多伦多市冠状病毒病例继续增加。图为一线服务人员、警察向大学大道沿线的医护人员致敬时合影留念。

加拿大政府周五表示，大约一百万只购自中国的KN95口罩不符合标准，无法发放给正在应对新冠病毒的医护人员。

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加拿大公共卫生局”查明大约100万只KN95口罩不符合标准“，一名政府发言人向法新社证实了上述消息。

发言人表示，这批口罩没有发放到医护人员手上。“将会对这批口罩潜在的用途进行评估后另行安排“。

KN95口罩是中国口罩的类型，类似于N95，而N95与欧洲通用的FFP2类似。

加拿大公共储备服务部部长Anita Anand表示，“全球大部分口罩来自中国”，“但是从中国运输这些物质非常复杂”。

加拿大与中国的关系自2018年依美国要求在温哥华机场逮捕华为金融首脑孟晚舟后陷入危机，美国指控孟晚舟涉嫌金融诈骗，要求加拿大逮捕孟晚舟。

目前数百万来自中国的呼吸机和外科口罩N95都放置在加拿大公共储备服务部等待查验。

加拿大政府表示，本国生产医护产品能力也已开始提升，已同三家加拿大企业在本周签署协议。

美国通用公司在特朗普要求下被迫改产人工呼吸机，其在加拿大的一家分厂宣布部分改产后可为加拿大生产口罩。“每月可生产百万口罩，帮助加拿大医护人员的紧急需求”。

四月初，加拿大宣布，已收到购买的1000万只口罩，同时宣布另行订购了6千万只N95口罩。

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