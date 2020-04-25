应对新冠疫情与经济衰退 美国联邦政府今年赤字3.7万亿 达二战以来新高

纽约市布鲁克林，在SOMOS Community Care COVID-19现场，医护人员的面罩上出现冷凝水。

新冠疫情冲击美国联邦政府预算，预计今年赤字将比往年高出几乎三倍，达3.7万亿元，主要原因是为阻止新冠病毒扩散必要的检测及相关健保支出和挽救因疫情衰退的经济，而编列的钜额补助企业与纳税人的开支。

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国会预算办公室24日表示，今年的经济极为惨淡，本季和去年同季比，巨幅下滑40%，失业率高达14%。

与抗疫支出有关的联邦债务和赤字总额显示，这是第二次世界大战以来最高的财政赤字。

预算办公室指出，这个会计年度剩下六个月，本来就有24.6万亿联邦债，国会陆续通过四个应付疫情的紧急预算法案，让总统签署实施后，又将多出2万亿的国债。

预算办公室说，国会议员再怎么推拖，总不能不处理社会安全基金和联邦医疗照顾即将破产的问题，他们最后总得面对联邦政府经年累月“拖”出来的财务困境。长此以往，还有更令人担心的事：原已降到历史新低的财税收入，还要持续下滑，而政府支出却只能持续上升，因为婴儿潮退休人员的社会安全及健保给付、破纪录的国防支出、长期抗疫的后续经费，都只会增加。

而各地居家避疫令看来不得不延续到5月甚至更久，政府不得不采取史无前例的措施，处理1930年代经济大萧条以来最严重的经济萎缩和高失业率，华府仅见的少数反对举债治国的死硬派，眼看着赤字飞涨，也只好不闻不问。

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