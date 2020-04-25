新冠感染复原者等于获得免疫护照 世卫组织指缺乏证据

4月23日，戴着口罩的熊坐在巴黎街头的椅子上晒太阳。

新冠肺炎感染者痊愈后获得抗体并且不会二度感染？世界卫生组织却发出警告，认为“不存在任何证据”。在一些准备逐步解封的欧洲国家，对抗体检测是否有效也存在着争议。

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一些国家的政府表示，在进行抗体检测后，将对新冠病毒复原者并且获得抗体的人发放免疫证明，证明其不会再感染，不存在风险，可以重返工作。

针对这一想法，世卫组织星期六表示，目前没有任何证据显示已经从新冠病毒复原并且有了抗体的人不会二度感染新冠病毒。世卫组织对发放“免疫护照”的想法提出警告。

由于没有疫苗和有效的药物，对抗新冠疫情目前普遍采取的措施是隔离，隔离效应在欧洲多国已经显现出来，但是隔离可以阻断病毒传播，但不能完全清除病毒。因此，解封后新冠病毒有可能卷土重来。

长期封禁并不现实，要防止病毒第二波袭击，只存在两种可能，一种是试验成功疫苗，但至少需要一年以上时间，另一种就是人体获得免疫能力。一些研究者认为，如果获得抗体的人群超过百分之六十以上，即可获得群体免疫能力。但是这种通过“群体感染”才能获得群体免疫力的思路被指付出的生命代价太高。

科学家和政治决策者对人群免疫水平非常关注。德国目前正在就此进行大规模研究，在柏林，已经对数万人进行了抗体检测。为了了解究竟有多少人群已经感染新冠病毒，纽约州州长宣布，准备进行大规模抗体检测。意大利从5月4日起，将在全国范围内对15万人进行抗体检测。

法国目前正对几种抗体检测剂进行验收，卫生部长韦兰表示，希望下周首批抗体检测剂能够获得批准投入检测。不过，这位部长同时表示，对6000万法国人统统检测，以获知其中多少人已经被感染过，“并不可能”，“从医学角度看也没有多大意义”。

法国巴斯德医学院对最早出现新冠患者的法国瓦兹省Crépy-en-Valois中学的一项传染学研究显示，26%的教师、学生以及他们的家庭成员曾经被感染，而且获得了抗体。研究者指出，这一水平意味着群体免疫不会很快实现，况且法国一些地区几乎处于“零感染”。

根据科学家的意见，只有超过60-70%的人口感染痊愈并获得抗体后，才能获得“群体免疫”。而且还要取决于两个条件，获得的抗体必须对新冠病毒有足够的抵抗力；获得的抗体至少持续数月时间。

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