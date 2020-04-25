新冠病毒疫情全球死亡人数突破20万

新冠病毒疫情在全球造成的死亡人数突破20万人。法新社消息，自新冠病毒疫情去年12月在中国武汉爆发以来，已造成全球20万736人死亡，其中欧洲及美国占90%。

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法新社报道的最新统计数据显示，全球新冠病毒死亡人数突破20万人，重灾区欧洲12万2171例，而美国是全球新冠病毒死亡人数最多的国家，达5万3070例，其次是意大利2万6384例，西班牙2万2902例，法国2万2614例，以及英国2万319例。至于世界上最致命的传染病之一的疟疾，每年约有40万人死亡。

而从人口比例上看，比利时死亡人数占全民人口比例最高，每一百万人中有597人死亡，其次是西班牙（490人），意大利（436人），法国（346人），英国（299人），美国（160人）。

另外，全球确诊达到286万多例，欧洲有136万人确诊，美国92万人确诊。相信未来数天会突破300万人确诊。

有分析称，全球死亡人数在过去10天继续以每天百分之3%至4%的速度增长。

虽然自本月初以来，死亡的数字逐步放缓，但预计实际死亡人数将更高，因为许多国家并没有记录养老院和医院以外的死亡数字。

另据报道，据英国官员表示，英国的疫情危机仍未过去，英国专家预料下月底可能超过3万人死亡。 英国过去一天新增813人死于新冠病毒感染，死亡人数突破2万，成为疫情下第5个死亡人数超过2万人的国家。英国单日新增4千9百多人确诊，累计14万8千多人。

英国内政大臣周六表示，危机仍未过去，希望大家都能继续遵守居家令。英国国民保健处的专家预计，新冠疫情死亡病例到5月底会增至3万人。

最新消息，英国首相约翰逊下周一重返首相岗位，恢复工作。

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