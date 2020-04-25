法国单日医院死亡病例创一个月新低 总理菲利普将提交政府“解封”行动计划

法国感染新冠病毒单日死亡病例继续减少，过去24小时新增369例，医院死亡病例198例，创一个月新低；法国政府周末加紧研讨5月11日开始“解封”的具体计划。法新社报道，总理菲利普下周二将在国民议会提交政府“解封”行动计划。

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距法国开始逐步“解禁”还有两周，法国累计新冠病毒死亡达2万2164例，单日新增369例，其中医院死亡198例，是一个月来最低。法国各地医院压力继续减缓，重症患者人数4725人。

感染入院者人数也呈继续下降趋势，周末减少436人。 法国定于5月11日期逐步“解封”，周末，政府加紧研拟“解封”的具体行动计划。解封后，公共交通是否强制佩戴口罩，学校开学以何种方式进行，以及各地商家统一开门营业还是部分地区先开业，这些都将是政府在逐步解封计划中详细规定的。

法新社报道，总理菲利普下周二15点将在国民议会提交政府“解封”行动计划。而菲利普本周末将召集多个内阁会议讨论即将出台的具体措施。

法国卫生部长韦兰周末视察位于巴黎圣德尼的一间实验室。他表示，政府将实现每周至少进行50万到70万检测，而目前每天的检测为5万次，目标是对所有出现症状者及与感染新冠病毒者有接触的人进行检测。一些企业计划对复工的员工进行检测，但韦兰也强调，对全民进行检测“不可能”且没有意义。

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