践踏国旗被判社服令港府上诉后法官改判被告入狱

一名青年去年在反修例运动中践踏中华人民共和国国旗，早前认罪后本来被判200个小时社会服务令，港府不服提出刑期复合，上诉法院24日遂改判该名青年入狱20日，成为首个在反修例运动中因侮辱国旗而需入狱者。

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21岁的被告罗敏聪，从事冷气技工，去年9月在沙田新城巿广场集会中践踏国旗，早前认罪后被判200小时社会服务令。律政司不满刑期过轻，申请覆核，上诉庭昨改判被告监禁20日，成为反修例风暴以来，首次有被控侮辱国旗罪的示威者判囚。上诉庭斥责被告侮辱国旗的行径恶劣，“严重贬损了国旗所代表的国家尊严”，不过表明不会定下量刑指引，但罗列出6个因素作量刑考虑。

被告闻判时表现冷静，其代表律师透露，被告对裁决失望，但刑期不算长，“就当借机会入去探下手足”，会否上诉仍待商讨。

判辞由高等法院首席法官潘兆初及两名上诉庭法官撰写，并援引终审法院首任首席法官李国能于1999年就“吴恭劭案”的判辞，表示“国旗具有独有的象征意义”，“代表中华人民共和国，代表她的尊严、统一及领土完整”。上诉庭指出，“时至今日，保护国旗免受侮辱的合法利益仍是极之重要”，而国旗及国徽条例旨在保护国旗免受侮辱，法庭必须考虑判以阻吓刑罚，并列出6个量刑因素，包括犯案实质作为、公开犯案、预谋、持续性、伙同犯案及是否非法取用他人国旗。

上诉庭批评被告侮辱国旗的行径恶劣，明显表达对国旗的轻藐和污蔑，把国旗放入垃圾车，并把垃圾车踢进水池，此举“有弃绝国旗的意味，更是严重的侮辱”。

上诉庭认为原审裁判官未能充分掌握案情，以及被告的加刑因素，犯了严重错误，故决定改判被告监禁4个月，但考虑他认罪、已完成部分社会服务令及本案覆核性质，扣减至入狱20天。另外，上诉庭在判辞声明，法庭毋须就侮辱国旗罪定下量刑指引，因侮辱国旗的形式及情节多样，法庭难一概而论，只需按实际案情判决。

所谓“吴恭劭案”，是指支联会在1998年1月1日举行的示威游行，当时吴恭劭等两人挥舞着一面被涂污的国旗和区旗，游行终结后他们将两面旗缚在中区政府合署的栏杆上。警方发现这两面旗帜均被严重涂污，其中国旗的中央被剪出一个圆形的大洞，旗帜上的4颗星型图案，被人以黑色墨水写上“耻”字，区旗则被撕去一截，旗帜被人用黑色墨水写上“耻”字。

律政司控告吴恭劭等两人的行为分别触犯了国旗条例第7条及区旗条例第7条，以两项侮辱国旗及区旗罪向法院提出控诉。

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