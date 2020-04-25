金正恩继续隐身 朝鲜出事了？

金正恩健康状况满世界猜的时候，根据4月23日拍摄的卫星图像，金正恩专列被发现出现在元山港。那是一个出名的海边度假胜地。

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海边的专列

根据位于华盛顿的监察朝鲜状况的“北纬38度网站“，这一专列于4月21日至23日停靠在元山一个火车站，准备为金正恩和他的家庭服务。北纬38度网站写到：专列的出现并不能证明金正恩肯定去了元山，或者透示出有关其健康状况的任何信息，但是，却为有关金正恩住在这座海滨度假胜地的传闻增加了份量。

的确，韩国『中央日报』稍早些时候引述日本东京新闻社报道，日本高官和多名消息人士表示，金正恩担心感染新冠病毒，上周已从平壤乘坐私人专列转往海边度假胜地元山市走避，住元山的”特阁“别墅，据信是自我隔离避开瘟疫。

金正恩还活着吗

星期六，朝鲜官媒主要版面大肆报道建军88周年，金正恩继续缺席。自从传出金正恩病危消息以来，朝鲜官方的每一个大型活动都格外一起注目，因为这些活动通常都会有最高领导人金正恩的出现。他的缺席，给这些纪念活动蒙上一层诡异的色彩。金正恩缺席，随之而来的疑问是，发生什么大事了？他还活着吗？

朝鲜最高领导人继续隐身。有关他重病甚至已不在世的传闻满世界飞。但有些信息是可靠的，路透社周六稍早些时候发出独家报道说，中共中央中联部高官率领的中国一个高级专家医疗小组星期四赴平壤。这个消息给人的感觉是金正恩的状况不好。

不到万一 朝鲜不会向中国开口

日本『现代周刊』惊爆金正恩疑似已成植物人，韩国『朝鲜日报』也曾引述报道称，”金正恩脑出血陷入昏迷10天，医生判定无法恢复，朝鲜亲中领导层已将消息传达中方“。

尽管这个消息令人怀疑，但中国专家组去平壤很不寻常，有的报道说中国专家是提供治疗意见，其实有分析指出，应该说救人似乎更合适。不到万一，朝鲜也不会轻易向中国开口的。

对金正恩的健康揣测源自他缺席了4月15日锦绣山太阳宫纪念其祖父金日成诞辰的活动。他的祖父和父亲的遗体都停放在这座太阳宫的陵墓里。金正恩缺席，旋即引发对其健康状况的猜测。

中央日报引述朝鲜前驻英国公使，脱北外交官太勇浩的看法是金正恩没有在金日成诞辰露面，在朝鲜体制中绝对是不可能发生的事，可能真的发生了某种重大事件。

爷爷父亲都有严重的糖尿病

对金正恩健康状况不看好还因为他过于肥胖，这很容易使人们联想起金正恩的祖父金日成和父亲金正日都患有糖尿病等多种疾病的历史，他们都死于心力衰竭。

总部位于韩国首尔的”每日朝鲜“网站援引朝鲜内部匿名消息称，金正恩4月12日做了心脏手术。这一消息无法证实，之后，更多的是关于他的健康每况愈下的传闻。

关于金正恩的身体健康的消息是很混乱的，中方派去专家组，意味着金正恩病情很严重，几乎到了万不得已的地步。但是，被视为对朝鲜拥有多种情报渠道的韩国方面却似乎一直在否认有关金正恩病危的报道。南韩官方的依据是，他们没有侦测到朝鲜内部出现异常活动迹象。

路透社周六引述韩国消息人士的话说：“他们的情报是金正恩还活着，可能很快就会露面”，这个表述也很诡异，以什么样的形式露面？这位人士还诡秘地表示，他对金正恩的现状或中国的参与程度不作任何评论。

即使到了中国专家组直奔金正恩病榻下，人们也不敢断定金正恩已真正病入膏肓，从他的爷爷金日成算起，金氏王朝喜欢在健康问题上游戏，而且消失一段时间的事也曾有之。金正恩最近的一次失踪是2014前，他从电视上消失了一个月，关于他得病了，或者其他不好的消息纷至沓来，甚至还有发生政变的传闻，但一个月后朝鲜国家电视台报道的画面显示，他走路一瘸一拐，但满面红光。

金与正呼之欲出？

不过，这次不同的是，除了猜测金正恩健康状况不好，然后就是关于谁来接班的问题甚嚣尘上。目前说的最多的是金正恩最信任的妹妹，陪同金正恩几次出席美朝谈判的金与正。她被视为是哥哥的忠实助手。

金与正被指出身正宗的”白头山血统“，比其兄小四岁，兄妹二人曾同时在瑞士伯尔尼留学。近来常常单独高调亮相。上个月金与正首次单独发表公开声明，抨击韩国总统，指责青瓦台”低能“。

金与正曾两次陪同金正恩出席与美国总统特朗普的峰会，上周，金与正成为朝鲜劳动党中央政治局候补委员。有分析指，目前转任朝鲜劳动党组织指导部副部长的金与正，深获金正恩信任，这次从劳动党宣传部转到组织部，很可能是被当作接班人来培养。

纽约时报引述塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院的朝鲜问题专家李成允表示，金与正最近已把自己定位为朝鲜的公众形象，是她哥哥的发言人，幕僚长和国家安全顾问。“她是王位的自然继承人，金氏政权更像是一个王朝，而不是一个共和国。“但首尔庆南大学远东研究所的学者李炳哲则认为朝鲜男性主义根深蒂固，很难接受一位年轻且缺乏经验的女性领导人。

太勇浩对韩国中央日报表示，现在撑起朝鲜体制的都是出生于六七十年代的老一代干部，在他们看来，金与正完全是个毛孩子。太勇浩认为，现在最不应忽视的其实是金正恩的父亲金正日的同父异母兄弟金平一，他与金正恩争权夺利的斗争中失败，1979年起在朝鲜驻外使馆工作，去年重新召回平壤，这意味着”金正恩体制已彻底稳定“。因此，虽然金与正是有力的接班人选，但年纪尚轻，很难得到认同，同为”白头血统“的金平一可能性更大。

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