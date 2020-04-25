Zoom不但涉嫌充当北京海外耳目还被指打压国内宗教

早前被揭露存有一连串安全漏洞及被指用户数据会传向中国的互联网视像软件公司Zoom，原来还充当北京在国内打压地下宗教的工具，根据总部设于华盛顿的“普世基督徒关怀差会”报道，在刚过去的复活节4月12日，成都秋雨圣约教会有数名主要成员因为透过Zoom服务参与崇拜而被当局从家中带走。

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此外，早前盛传摩门教已获上海当局批准在当地兴建教堂一事，根据上海市民族和宗教事务局办公室表示，指传闻纯“一厢情愿”和“无中生有”。

外交政策杂志引述“普世基督徒关怀差会”（International Christian Concern ICC）通讯报道指，备受当局打压的成都秋雨圣约教会有数名主要成员，透过Zoom互联网视像软件参加复活节崇拜活动后被公安部门从家中带走。

秋雨圣约教会一名教友告诉ICC：“我也透过Zoom参加复活崇拜，但期间通讯出现一段颇长时间的停顿，什么都听不到，我起初还以为上网出了问题，但我后来听到有人争吵的声音，我们一个共事的人王军（译音）在质问其他人‘你们是谁，凭什么做这些事？’”

这名女教友又说，除了上述的王军之外，其他教会的长老郭海刚、吴武清、贾学伟、张健清和张旭东都被带走。其中有一个教友的家，电力供应被截断，其他人则接到电话称“警察很快会上门”。

一名秋雨教会的支持者也在推特Twitter发文：“从早上8时半开始，有公安部门的人进入这些基督教教友的家，假装与他们闲话家常，到了9时半崇拜开始时，有教友邀请他们一起参加，当他们发现崇拜主持者是被禁锢的秋雨教会主任牧师王怡之后，他们就立即关掉（Zoom）服务。”

因武汉肺炎而在国际大热的线上视像通讯平台Zoom，被揭露存有一连串安全漏洞及被指用户数据会传向中国后，美国多间学校及机构表示会停用该系统。Zoom创办人兼首席执行官袁征（Eric Yuan）早前接受华尔街日报访问时指，事件令他失眠，亦带来反思。他承诺将提供点对点加密技术 ，不过，该技术赶不及在未来数个月应用于平台上。

此外，根据路透社早前报道，总部位于犹他州的耶稣基督后期圣徒教会（又称摩门教会）计划在北京稳步抑制宗教自由之际在中国大陆开设第一座教堂。

教会主席罗素·纳尔逊（Russell M. Nelson）早前宣布，位于中国东部城市上海的这座教堂将有助于填补自去年7月以来香港教会教堂进行的翻新工程所留下的空白。他还说，将开放另外7个教堂，其中一个在迪拜，一个在中东第一个。

根据外交政策报道，有人向上海市民族和宗教事务局办公室查询有关报道时，上述部门回覆查询时说：“一、根据中国相关法律法规规定，外国人不得在中国境内成立宗教组织，设立宗教活动场所。二、美国摩门教发布在上海建立所谓“圣殿”的信息，我市民宗部门毫不知情，是美国摩门教一厢情愿，无中生有。”

上述消息在在反映，中国对宗教的钳制和打压，并没有因为武汉新冠病毒在国内的肆虐而有所手软。

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