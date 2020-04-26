中国官方已查获问题口罩逾8900万只 加强对出口非医用口罩管控

自北京方面消息，截至4月24日，中国全国市场监管部门共查获问题口罩8904.6万只，查获其他问题的防护用品41.8万件，查获问题消杀用品的货值是760.9万元人民币。

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世界卫生组织（WHO）曾于4月3日介绍称，新冠疫情冲击下，全球医疗产品紧缺，根据其模型计算，为应对疫情，全球每月估计需要8900万只医用口罩。据悉，中国国家市场监督管理总局副局长甘霖26日在国务院新闻办公室举行的发布会上公布，打击整治非法制售口罩等防护产品专项行动开展以来，累计查办非法制售口罩等防护用品案件29906起，其中立案查处案件26605起，罚没款3.5亿元，案值3.1亿元，移送公安机关案件757起。甘霖说，新冠肺炎疫情发生以来，口罩、额温枪等防护用品一度紧俏，一些不法分子借机制售假冒伪劣防护产品，损害民众合法权益，扰乱市场秩序。为此，市场监管总局会同其他部门从2月4日起联合开展专项行动，重点打击生产销售不符合安全标准产品及过期失效产品等行为。

甘霖指出，下一步，市场监管总局一方面继续保持打击制售假冒伪劣防护用品的高压态势，使危害人民生命健康权益、扰乱市场秩序的违法者付出应有的代价；另一方面，也将大力推进“放管服”改革，着力优化营商环境，助力复工复产复商复市，助力疫情防控和经济社会发展。另据《江淮晨报》报道，日前因生产的口罩过滤效率低于国家相关标准，安徽省六家口罩生产商近日已分别向安徽省及当地市场监督管理局备案了召回计划，涉及问题口罩11.9万只。

此外，中国海关总署综合业务司负责人邸连柱也在会上表示，海关总署已加大对出口侵权防疫医疗物资的打击力度。根据疫情防控需要，他们加强对出口防疫医疗物资的知识产权保护，提醒相关企业在签订合同中注重防范法律风险，引导企业守法经营和转型升级，既维护企业合法权益，也助力企业复工复产。值得一提的是，自新冠肺炎疫情快速肆虐全球以来，欧盟多国，及加拿大、菲律宾等多个进口了中国制造口罩等医疗物资的国家，相继传出大批进口物资性能不达标的消息，为此中国外交部和商务部等相关部门也曾多次出面交涉和澄清。

据悉，欧盟消费保护机制近日接连对中国制造的4款口罩产品发布“严重警示”通报，强调过滤能力不足，除不符合欧盟标准，还存在感染风险。另就加拿大称百万进口口罩未达标一事，中国驻加使馆正在核实。此外，中国商务部最新会同海关总署和国家市场监督管理总局于25日正式发布《2020年第12号公告》， 紧急宣布进一步加强防疫物资出口质量监管。中方官员并于记者会上表示，中外在品质标准与使用习惯存在差异，将强化监管严惩假冒伪劣；中国口罩价格符合市场原则，是良心品质。

《公告》则指出，自4月26日起，出口的非医用口罩应当符合中国质量标准或国外质量标准。在全球疫情持续蔓延的特殊时期，为更有效支持国际社会共同应对全球公共卫生危机，需进一步加强防疫物资质量监管、规范出口秩序。《公告》写道，“非医用口罩出口企业报关时须提交电子或书面的出口方和进口方共同声明，确认产品符合中国质量标准或国外质量标准，进口方接受所购产品质量标准且不用于医用用途，海关凭商务部提供的企业清单验放，对不在市场监管总局提供的企业清单内的，海关接受申报，予以验放。”

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