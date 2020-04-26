习近平拥抱穿山甲 法国查理周刊讥讽中国隐瞒疫情

新冠疫情在塞尔维亚蔓延。图为贝尔格莱德郊外写着“感谢习大哥”的广告牌，

法国新一期政治讽刺杂志『查理周刊』，封面上中国国家主席习近平赤裸上身，与穿山甲亲密地躺在床上。上面写着一句：”中国…真的一切都交代了吗？“挑明宗旨。

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『查理周刊』最新一期封面上，中国国家主席习近平在床上拥抱着把嘴唇涂得鲜红的穿山甲，一脸满足地抽着烟，似乎隐喻着两位的”亲密关系“。

可是杂志封面道破本意，封面写道：”中国…真的一切都交代了吗？“ 直接质疑北京当局隐瞒疫情。

『查理周刊』（Charlie Hebdo）是一本以漫画为主的著名政治讽刺刊物，特别离经叛道，挑战权威，宗教，政治领袖，国家权力。无论天主教、新教，犹太教，伊斯兰教，全都被讽刺到了。也因此招惹麻烦，但愈战愈勇。2015年1月7日，查理周刊遭遇伊斯兰极端恐怖分子袭击，编辑部十余人倒在血泊中，是为震惊全球的查理周刊恐袭事件。但编辑部不改宗旨，不畏暴力，傲然独立。

最新一期漫画的作者是法国画家Corinne Rey，笔名Coco，2015年发生恐袭事件时，曾遭恐怖份子挟持。

连日来，西方国家媒体对中国政府早期隐瞒、淡化新冠疫情，后期又要甩锅，以及咄咄逼人的大外宣有许多报道和评论。

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