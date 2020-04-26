原油宝总损失被指不少于90亿元 国家信访局将反馈事项转交中行、银保监会

财新网4月25日发表了题为《中行“纸原油”覆灭》的独家报道，并称从权威渠道获悉，中国银行“原油宝”客户6万余户，其中1万元以下的投资者约2万户、1万-5万元的投资者约2万户、5万元以上的投资者约2万户，依照相应价格及双方协议计算，估计此次中行“原油宝”客户总体损失规模应不少于90亿元。

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据财新报道，中行“原油宝”客户6万余户，其中1万元以下的投资者约2万户、1万元至5万元的投资者约2万户、5万元以上的投资者约2万户。按协议结算价统计，6万余客户的保证金42亿元全部损失，还“倒欠”中行保证金逾58亿元。中行该产品多头头寸约在2.4万手到2.5万手（一手为1000桶油），估计此次总体损失规模应不少于90亿元。截至4月23日，多名投资者纷纷表示，保证金账户已经被扣完，但其他在中行的存款、理财等账户还没有影响。据介绍，中国银行于2018年1月开办“原油宝”产品，为境内个人客户提供挂钩境外原油期货的交易服务。其中，美国原油品种挂钩芝加哥商品交易所（CME）的德州轻质原油（WTI）期货首行合约。“原油宝”产品为不具备杠杆效应的交易类产品。

但美国原油5月合约跌至负数，即便是没有杠杆效应，根据“原油宝”的交易设计，当出现结算价为负值的极端情形时，看似无杠杆的产品反而会呈现杠杆无限放大的情形。4月22日，中国银行通过官网发布公告称，经审慎确认， WTI原油5月期货合约CME官方结算价-37.63美元/桶为有效价格，同时暂停“原油宝”新开仓交易。消息一出，立马引来市场一片哗然，这意味着中行“原油宝”的部分投资者不仅亏光了保证金，还倒欠银行巨款。中行随后就此发表了多篇声明加以回应。22日晚间，中行发布了关于“原油宝”业务情况的说明，称“对于已确定进入移仓或到期轧差处理的，将按结算价为客户完成到期处理，不再盯市、强平。” 此番回应被市场解读为投资者风险自负。

此后，中行另在24日发表的声明中表示，将继续全力以赴维护客户利益，未来进展情况将适时与客户保持沟通。声明称，“一直在积极倾听大家心声和市场关切，全面审视产品设计、风险管控环节和流程，在法律框架下承担应有责任，与客户同舟共济，尽最大努力维护客户合法利益。”在其客户一边，如此突如其来的巨额亏损所给散户带来的影响可想而知，不仅有媒体报道逾千名“原油宝”客户希望组团联合诉讼维权，另据“时代周报新媒体”报道，在“原油宝”投资者的多个交流群里，还流传着一组中学老师“玩原油期货亏几百万”在医院跳楼的视频。

报道指，4月25日上午，由中行“原油宝”投资者组成的多个交流群传出一组“投资者跳楼”的视频。视频转发者描述，跳楼自杀者原本是福建省莆田市涵江区江口镇锦江中学的一名老师，因为“玩原油期货亏了几百万”，在带母亲住院时跳楼。经相关医院证实，昨日下午确实有人在该院跳楼，身份和跳楼原因尚未明朗。此外，《财经》另在多个“中行原油宝维权群”中看到，目前亏损最多的一名投资人，总计损失达到了217万，其中本金110万全部亏光，按规定还倒欠银行107万。有多位投资者亦指出，因为不能承受穿仓带来的亏损和巨额的债务，而表达出了离婚和轻生的想法。

“早知道今天这样，当初还不如去投资P2P。”原油宝投资人王成这样说道。“P2P起码亏的只是本金，也不会让你倒贴啊。” “三十多万的本金我就认栽不要了，但欠银行的赔款我一分都不想出。”另一名投资人李文如此表示。报道称，目前，进行“维权”的投资人大概划分为两大阵营。一部分人的诉求是：希望中行按照4月20日晚22点停止交易时11.7美元的价格正常结算产品收益，而不应按照收盘最低价-37.63美元结算。另一部分人的诉求则是：自认倒霉，所有本金可以不要，但欠银行的补偿款部分不想承担。

另据最新消息显示，4月26日，有部分“原油宝”投资者收到了中国国家信访局的回复短信：“其于4月24日提交的事项已收悉，国家信访局已转交银保监会”。在这条短信后20分钟，国家信访局又回复一条短信称：“已转交中国银行。”同时提醒，在事项办理期间（一般为60日），请不要就同一事项反复提交。据悉，除了向国家信访局反映，不少投资者也向银保监会致电、发邮件进行投诉。

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