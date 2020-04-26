庚子年忧思 洋人结伴离去留也留不住一文疯传

“反洋狂潮”，在新冠疫情中变本加厉，一篇有感而发题之为『庚子年的忧思』的檄文，连日在社交网络高频转发。庚子之变，至今120年，今年又是庚子年，历史惊人的像似？疫情过后，世界“大趋势不是去全球化而是全球去中国化”？作者担心“过去是要把洋人赶出去，现在是他们结伴离去，留也留不住”。

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文章署名“中华女先生”，标明来源『钝角网』，4月23日改定。作者感叹上一个庚子之难至今，对于“爱国”还是“祸国”的看法至今未能有共识。因为不能正确吸取历史教训，同样的剧本重演。作者指出中国“反洋狂潮”近年出现好几波，“不意此次疫情中变本加厉”，各种谣言满天飞，“核心是扶”华”灭洋”。

作者提到的“上一个庚子之难”指1900年发生的“庚子拳乱”，中国官方称之为“义和团运动”，慈禧利用义和团进京攻打外国人，焚烧教堂，攻击租界，杀死洋人，招致八国联军攻入北京，慈禧仓皇逃亡西安，途中又下令剿灭义和团，派李鸿章抵北京与八国联军谈判，被迫签署赔偿巨额战争赔款的『辛丑条约』。

文章指出，“与前次的共同点是从反西到反人性、反科学、反人类，以至于自己疮疤还没有好，就为他人的流血欢呼。一个外国政要的患病竟遭来几十万点赞，这需要怎样的嗜杀和残酷，丧尽人性?但只要是以‘灭洋’的名义，就似占据了道义制高点”。

文章中提到的“外国政要”，应指的是英国首相约翰逊，约翰逊四月上旬感染新冠住院的消息传出后，据报道，竟然有几十万中国网民在相关消息下面点赞。

作者似在感叹愚蠢的“爱国者义和团”祸国殃民，是两个庚子年的共同特征： “愚民演化为暴民，原来处于边缘，忽得朝廷青睐，竟然被召进京，有所恃而疯狂邀功”，另一个相同点是，“实际受害者洋人是少数，绝大多数是无辜同胞”。“如今网络暴民肆意中伤的真正目标也是同胞，于洋人无损，却足以四面树敌”。

作者分析，百年前的愚民暴民多为文盲，今天的愚民暴民“多的是文章写手，躲在阴暗的角落里，匿名动动手指，不负责任，不计后果，只为有利可图，与奸商无异。一旦招祸，国家有事，立即作鸟兽散，绝不能指望其有所担当。也许他们的妻儿乃至本人目前就在所攻击的‘敌国’。”

作者指以爱国之名行祸国之实，大量这样的言论还在扩散，“继续误导和煽动民众，有时还带有官方或半官方的痕迹，向国外发出错乱信号。”

那么，疫情引发了一场空前 危机，中国面临的最大危机是什么呢？作者认为，与以前最大的不同是：“招来之祸不是入侵，而是相反，是撤出，而且绝不止八国。过去是闭关锁国，外力逼迫打开大门;如今是大门早已打开，享受了多年开门的实惠，却可能被迫缩回门内。过去是要把洋人赶出去，现在是他们结伴离去，留也留不住。”

最让人感叹的是风雨飘摇的晚清，还有头脑清醒的死谏之士，“如今举目朝中，尚有谁敢犯颜‘力谏’、‘妄议’?”

“妄议”是中共中央2015年出台的『中国共产党纪律处分条例』中规定的一条罪名，俗称“妄议中央”，全称为“妄议中央大政方针”。一些分析人士指出，所谓“妄议”就是针对一切敢于批评中共最高领袖的人士制定的排除异己的杀手锏。

作者认为，四十年前，中国与美国在平等的基础上重新建立关系，中国融入国际社会，“如今形势逆转，中方发生的情景，导致四处树敌，竟与百多年前的庚子年相似。”“ 本来期待那个不分国界、危及全人类的病毒能促使人类意识到自己的脆弱和休戚与共，促进合作而不是进一步分裂，现在看来似乎相反。”

作者虽然觉得“‘全球去中国化’也许言重了”，但感到前途茫茫。并且认为，只要义和团行动仍被肯定为爱国，中国就难以作为现代文明国家自立于世界各国之林，民族灾难尚未有尽期。

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