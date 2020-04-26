朝鲜官媒报道金正恩最新行踪 美官员指有关金正恩近况“都只是推测”

在美国媒体日前报道朝鲜领导人金正恩“命危”消息后，日本媒体又传出金正恩已成植物人，引发国际关注。朝鲜官方《劳动新闻》周末报道金正恩的最新行踪，指他感谢支援三池渊建设的工作人员。但报道仍没有刊出金正恩最新照片。有关金正恩近况众说纷纭，美国官员称“都只是推测”。

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据报道，三池渊市位于象征朝鲜领导人金氏家族“白头血统”的白头山区，被视为“革命圣地”，金正恩掌权后作为经济发展示范都市开发至今，去年底从郡升级为市。

消息并称，朝鲜官媒最近一次刊出金正恩照片的报导是关于11日的劳动党政治局会议，之后近2周未见金正恩身影，加上外媒传出金正恩动手术后病危的说法，引发外界猜测。

朝鲜媒体刊出金正恩最新行踪的报导，也没有提及金正恩是否出席25日建军88周年活动。

路透社25日报导，中国已派遣包括医学专家在内的代表团前往朝鲜，更有日媒报导金正恩因朝鲜医师团装设心脏支架手术花费时间太久，已成植物人。

韩国放送公社（KBS）等部分媒体则引述专门报导朝鲜新闻的美媒“北纬38度”24日公开的卫星影像，推测隶属金正恩的专用列车本周出现在金正恩别墅所在的元山市，报导指出，这辆列车15日并未出现，但在21、23日都有被拍摄到，但仍无法就此确认金正恩目前状态。

另据韩联社引述美国媒体新闻周刊（Newsweek）报导，一名美国国防部高层官员匿名表示，“我们对朝鲜指导部状况或金正恩健康状态等，并没有得到足以下定论的情报”。 新闻周刊先前也报导，美国情报当局表示，没有在朝鲜发现任何可能暗示金正恩亡故的异常军事行动。 美国国防部发言人对新闻周刊表示，没有任何可透露的金正恩相关情报，但对朝鲜一直都是维持“今晚开战”水平的备战等级，以协助韩国防卫任何威胁及敌人。 同时，美联社报导中引述要求匿名的政府官员说法，对近期有关金正恩健康状态的传闻，“这些情报都无法改变美方认为（传闻）纯属推测的判断”。

彭博则报导，海外亲朝鲜团体朝鲜友好协会会长朝鲜一在推特上表示，收到朝鲜“官方情报”，称有关金正恩病危的情报都是不实的恶意传闻，但朝鲜没有说明情报来源。

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