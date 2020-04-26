法广专访王全璋：妻子急病住院无法探望心急如焚

中国知名维权律师709案律师王全璋4月5日获释以后，中国当局以新冠疫情为由将他强行孤身一人隔离在山东济南，隔离期14天期满之后，当局又以种种理由为借口拒绝他返回北京与分离了五年的妻子与儿子团聚，周日网络传闻王全璋的妻子李文足患了急性阑尾炎在北京住院，但是，看守王全璋的人依然阻止他前往北京，法广就此电话采访了王全璋。

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法广：今天从网上看到李文足得了急性阑尾炎，已经在北京住院，您可以确信一下这一消息吗？

王全璋：是的，野靖环大姐告诉了我之后，我就赶紧联系了看守我的人，要求他们给我放行。他们说要向上面汇报一下，我等了又等，催了又催，还有没有回应，就决定自己去火车站。刚到高速路口被人拦住了，一开始还以为是交通或者别的原因，直到看到负责我的警察来接的时候才明白，他们早就做好准备了。后来就和他一起回到了这里的派出所，我现在身心疲惫，又气又急。妻子生病都不能在她身边，孩子虽然暂时有人照顾，也不是长久之计。

王全璋：他们一开始的理由是疫情，其实我出来的时候济南小区疫情已经不再严重了，都已经复工了。只要戴上口罩就可以自由的出入。隔离期满之后我就要求回北京，他们又开始找理由，先说是什么两会啊，什么北京的情况特殊啊等等，无穷无尽的借口，我实在失望极了。现在我们又找到了一个借口说我的判决中有剥夺政治权利这一条，地方执法者将刑法中规定的剥夺政治权利的内容扩大化，他们说如果我去北京，就无法保障执行剥夺政治权利。我要说的是如果山东公安认为必须保障剥夺我的政治权利，他们完全可以把我移交给北京公安继续剥夺。

山东警方看来自己给自己出了一个巨大的难题，谁又有能力去剥夺一个不存在的子虚乌有的东西。

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