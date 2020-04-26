疑因备份遭删除新冠疫情报道 北京3名90后2人遭拘押1人失联

综合各方消息显示，在北京工作的2名“端点星”网站的志愿者及其中一人的女友于4月19日同日失联。随后他们中，两人被指以“涉嫌寻衅滋事罪”遭指定居所监视居住，另一人家属则尚未对其去留收到确切消息。报道称，他们参与了备份在zg微信、微博等平台被删除的有关新冠肺炎疫情的文章。

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关注中国维权人士消息的脸书账户“南方傻瓜关注群”25日发文指出，生活在北京的公益志愿者蔡伟、陈玫，以及蔡伟的女友小唐3人，于19日同时失联，亲友打听后得知，他们当天被公安机关带走。随后分别在23日和24日，蔡伟及女友小唐的家属陆续收到来自北京市公安局朝阳分局的指定居所监视居住通知书。据两人通知书内容所示，蔡伟被以“涉嫌寻衅滋事罪”为由执行指定居所监视居住；女友小唐则被以“涉嫌寻衅滋事、包庇罪”为由同样在指定居所监视居住中。而陈玫家属至今没有收到书面通知。

据“端点星”网站自我介绍指，“是一个在 GitHub 开放平台搭建的一个站点，用去中心化的方式备份微信、微博等平台被删文章。“网站也转发了诸如《人物》杂志发表的“发哨子的人”和“财新网” 刊登的“新冠病毒基因测序溯源：警报是何时拉响的”等此前有关新冠疫情的报道。据悉，这三人中蔡伟和陈玫均出生于1993年，小唐出生于1990年。蔡伟原本在北京一间互联网公司工作，是清华大学社会学系的硕士毕业生；小唐是北京大学社会学系的硕士毕业生；陈玫毕业于华南农业大学，被带走前在北京的一家公益机构工作。

所谓的“指定居所监视居住”，是指中国警方可将犯罪嫌疑人羁押在看守所以外的地点，时间最长可达6个月。警方不需告知家属关押地点，律师也无法会见当事人。相关文章表示，“端点星”在疫情期间备份不少相关文章，保留疫情记忆，目前仍不确定3人失联是否与此有关。

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