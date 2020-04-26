约翰逊已返回唐宁街首相府今天恢复办公

感染新冠病毒并一度在重症监护室治疗的英国首相约翰逊今天将重返工作岗位。首相府周日发布消息，约翰逊已经返回伦敦唐宁街10号。法新社说，英国的新冠病毒疫情死亡人数骤减是一个积极信号，不过，约翰逊也面临重启英国经济及继续抑制疫情的双重压力。

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英国新冠病毒疫情累计死亡病例已达2万732例，是欧洲疫情严重的国家之一。如果将老人院等医院以外的数千病死人数统计在内，英国的疫情死亡人数将更高。

不过周日，英国新增死亡病例413例，这是3月底以来的最低死亡数字。英国环境大臣在周日举行的每日疫情简报会上表示，“这是一个积极的信号”。英国卫生部的一位官员鲍维斯周日并表示，入院及重症患者人数也有所下降。

英国政府强调不会提前采取“解封”措施，以避免出现第二波疫情高峰期的危险。

暂代首相日常工作的英国外交大臣拉布表示，首相约翰逊的精神状态良好，“对周一重返工作十分期待”。法新社报道，约翰逊周内曾分别与美国总统特朗普及英国女王伊丽莎白二世通了电话。英国媒体分析，约翰逊复工后将分别与内阁成员及部分阁员与专家组成的新冠疫情小组开会，听取汇报疫情的最新发展。分析称，约翰逊的首要工作，是要着手处理目前有关实施的全国限制措施。

预计英国政府可能在5月7日宣布，小规模放宽现行的限制措施，但约翰逊可能会谨慎行事，避免因放宽限制而导致疫情出现第二波爆发。

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