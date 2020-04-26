香港示威者再聚集 警方以限聚令为名驱散引发冲突

数百名香港示威者周日傍晚响应网络号召在港岛太古城中心聚集，举办”和你唱“活动。但香港警方在入夜后，以应对新冠肺炎疫情的“限聚令”为由，要求民众解散。路透社说，示威者约300多人，警民发生冲突，示威者被强行驱散。

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《中央社》综合港媒报导，示威者虽被警方驱散，且有数人被警方制服，但少数示威者仍在现场徘徊并未离去，且试图在路面上摆设三角锥等路障。晚间双方大部份人马虽已离去，但对峙尚未完全解除。

报导指出，周日晚6时30分，数百名香港示威在网络号召下，以“和你唱”为名在太古城中心聚集，高呼“五大诉求，缺一不可”、“光复香港，时代革命”等口号，重现2019年“反送中”运动的场景。

但由于港府应对疫情颁布的“限聚令”规定，禁止4人及以上聚集，太古城管理单位一度呼吁群众不要聚集，而当地店家为避免“反送中”运动的冲突在当地重演，也纷纷提早关门。

根据报导，在群众聚集前，香港警方已在现场部署大批警力。在活动开始仅约10分钟后，特警便进入太古商场内，以“限聚令”为由警告现场示威者解散。

在对峙中，商场内大批示威者高唱“愿荣光归香港”等“反送中”代表歌曲。19时30分，太古城中心拉下铁门，100多名示威者仍在太古城附近不愿离去。之后，双方爆发零星冲突，有数名示威者遭警方制伏。 香港警方晚间曾在现场喊话，指“限聚令”规定，自3月29日至5月7日，公共场所不得进行4人及以上聚集，任何聚集活动均属违法。且群聚活动者如未保持1.5公尺的社交距离，均属违规。但示威者纷纷指责，这是港府借疫情箝制人民集会自由的借口。

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