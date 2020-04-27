一季度中国工业企业利润同比下降逾3成 未来仍受不确定因素影响

中国国家统计局4月27日公布数据显示，1至3月份，中国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元人民币，同比下降36.7%，降幅比1至2月份收窄1.6个百分点。其中，3月份，中国规模以上工业企业利润总额同比下降34.9%，降幅比前两月收窄3.4个百分点。分析人士指出，疫情下受限于多重不确定因素，中短期中国工业盈利形势仍不容乐观。

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中国国家统计局工业司副司长张卫华在解读数据时指出，3月份工业企业利润呈现多项积极变化。多数行业利润有所改善。3月份，41个工业大类行业中，28个行业利润增速比1至2月份加快或降幅收窄，其中8个行业利润实现增长，比1至2月份增加4个。值得一提的是，先进制造业利润改善比较明显。3月份，制造业利润同比下降34.6%，降幅比1至2月份收窄8.1个百分点。高技术制造业利润实现增长，同比增长0.5%，1至2月份为下降37.1%；战略性新兴产业利润下降9.1%，降幅收窄30.7个百分点。

此外，生活必需品行业利润也大幅改善。3月份，农副食品加工行业利润同比增长28.7%，增速比1至2月份加快26.5个百分点；食品制造业利润下降16.4%，降幅收窄17.1个百分点。在此带动下，3月份消费品制造业利润下降8.7%，降幅收窄7.8个百分点。私营、小型、外资企业利润降幅不同程度收窄。3月份，私营企业利润同比下降20.1%，降幅比1至2月份收窄16.5个百分点；小型企业利润下降17.0%，降幅收窄23.7个百分点；外商及港澳台商投资企业利润下降38.9%，降幅收窄14.7个百分点。

但张卫华也直言，虽然3月份规模以上工业企业利润状况有所改善，但受市场需求尚未完全恢复、企业产品库存上升较多、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业利润降幅仍然较大，盈利形势仍不容乐观。他谈到，下阶段在抓好常态化疫情防控的同时，抓实抓细各项促进经济社会发展的政策措施，积极帮扶企业纾难解困，稳住经济基本盘，促进工业经济平稳运行。就中国工业企业一季度的最新数据表现，光大银行金融市场部分析师周茂华向路透社表示，3月企业利润仍录得负增长，主要是受国际商品价格暴跌及国内经济恢复常态需要一个过程；而二季度国内工业企业整体盈利仍存在压力，但整体企业盈利曲线上台阶式改善。

周茂华称，“海外需求断崖式萎缩。4月以来海外疫情仍在快速蔓延，欧美等海外经济体防疫措施不断升级，经济活动暂停，这导致我国整体工业需求下降，”他指出，国际商品价格低迷也对工业企业整体盈利构成拖累。他并续称，不过国内企业也存在两方面支撑，一是国内疫情防控取得阶段性成果，经济活动明显回暖，国内需求趋于改善；二是国内有针对性加大逆周期调节，有效降低企业成本，尤其受疫情冲击严重企业得到支持，国内汽车等制造业盈利有望逐步改善。

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