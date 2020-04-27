与家人分离近5年后 王全璋终与妻儿在京团聚

中国知名维权律师王全璋在出狱23天后终于在当地时间周一晚抵达北京家中，以看望日前曾一度因突发疾病住院的妻子和他们的儿子。王全璋自因2015年“709”案失联并入狱后，一直为他奔走呼吁的妻子李文足后通过推特上传全家的合影，并表示“全璋于今晚7点51分回家了！感谢一直关注、支持我们的各界人士！”

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相关报道指出，李文足26日上午因为腹部突然疼痛被送入北京西苑医院就医，幼子由友人接到家中照顾。他们的朋友王峭岭、709律师李和平等随后均赶往医院探望。27日凌晨，李文足获准出院回家修养，至早上她又到社区医院输液治疗。得知妻子入院的消息后，王全璋几经周折终于在警方的陪同下，被允许从山东济南返回北京探望妻子。

据香港电台报道，王全璋于当晚抵达住所楼下，准备登记进入小区时，李文足一直在窗边，等待丈夫回家，因盲肠炎刚出院的李文足，不时用手摸自己的腹部。王全璋进屋时，情绪平静，身边有三名声称是大厦物业管理人员的人士，想进屋检查屋内人士身分，但被李文足及在场亲友拒绝，双方一度交涉数分钟。

王全璋终于得以回家后，先做个人清洁，之后与家人拥抱，李文足哭着说，这5年来，幻想多次与丈夫见面的场景，现在看见王全璋，就像做梦一样。王全璋另向《苹果日报》表示，今天终能好好抱到妻儿，感觉已经7岁多的儿子重不了，对太太则感到歉疚，“不应该由她一个弱女子来承受。” 报道称，他说，目前还不知道当局是不是真的不会再把他带到济南，但是当下他要在北京家中接受家居隔离14天，至少这14天是不会被带走。但香港电台的报道则指出，王全璋向他们证实，当局容许他一直留在北京。

现年44岁的王全璋于2015年7月的“709”案中被捕，2018年2月被控“颠覆国家政权罪”，于2019年1月被判处有期徒刑4年4个月。自被捕以来，李文足不断为他奔波维权，王全璋终于在今年4月5日出狱。

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