传台湾上周在东部外海试射云风中程巡弋飞弹射程1500公里

台湾媒体今天报导，中山科学研究院日前在屏东九鹏湾基地密集试射的各式中程飞弹，其中包括了射程1500公里的云峰巡弋飞弹，引起了各方瞩目，不过台湾中科院不愿评论这项报导。

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台湾中科院长期从事飞弹系统研发，四月测试，「强弓项目」天弓三型增程型防空飞弹失败后，从4月5日到19日，前后共有八天，陆续在台湾东部外海实施各式飞弹的鉴定测试。这段期间，台湾东南部居民经常在夜间看到飞弹烈焰冲天的画面，和像雷鸣般的巨响。

台湾媒体今天透露，四月份这一连串的飞弹试射，其中就包括了射程1500公里的云峰巡弋飞弹，而且这款飞弹即将进入量产。

中科院不评论这项报导，只说，各项武器研发测试，都依规定事先完成射击通报公告，视当时天候环境及任务状况实施；至于14日、15日在东部外海的射击，属于中科院例行研发测试，请国人基于国家安全与国防自主，给予鼓励支持。

备受瞩目的是，4月14日、15日的飞弹试射，当初军方公布的警戒范围，是从北太平洋海域到宜兰外海，距离300公里，弹道高度「无限」，据透露，这就是在测试云峰飞弹，试射工作由专责云峰飞弹研发的中科院「擎天计画室」主导。

台湾的云峰中程飞弹与戟隼雄二Ｅ攻陆型巡弋飞弹，原本是露天储放，但曾被卫星拍到照片，部署的地点和数量都被掌握。因此，近年来，台湾军方以「战备急需」的理由，紧急发包工程，在北部与南部建设特种飞弹专用基地，设计「抗炸飞弹车库」与「天车吊挂装备」，作为巡弋飞弹的基地。

此外，台湾海岸巡防署第一艘战时具备执行反击军事任务的600吨级巡防舰「安平号」，今天在高雄旗津「中信造船公司」高鼎厂举行下水仪式，预计10月前完成火箭弹射控、反舰飞弹管线与基座的安装后就可以交舰。这艘「安平号」巡防舰预计明年将参与台湾军方汉光演习实兵操演，验证舰载雄二或雄三反舰飞弹的实弹射击战备能量。

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