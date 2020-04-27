再次辩解谭德塞怪罪各国“不听从世卫建议”

世卫总干事谭德塞周一为世卫应对疫情作为进行辩护，称已提出科学实证的建议，而“采纳世卫建议的国家防疫表现较其它国家好”。法新社说，因对新冠疫情反应迟缓受到美国强烈指责的谭德塞“再次为其行为进行辩解”。

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法新社称，根据各国提供的官方数据，新冠病毒疫情自去年12月在中国武汉爆发以来，迄今在全球造成近300万例确诊感染，超过20万人死亡。国际社会纷纷指责世卫组织防疫失当，美国总统特朗普因不满世卫倾向中国决定暂停对世卫的拨款。美国白宫周日表示，特朗普与法国总统马克龙通电话，同意世卫“需要改革”。

谭德塞周一在日内瓦记者会上强调世卫在一月底就“拉响新冠病毒疫情的警报”，“各国本应该听从世卫的建议”。他举例说，1月30日世卫依据国际卫生条例宣布疫情“国际关注公共卫生紧急事件”，当时中国以外只有82个确诊病例、欧洲只有10例、拉丁美洲及非洲为零，世界其它地方也没有病例，谭德塞说，当中国以外全球只有82例时，世卫就宣布最高紧急情况，因此世界各国应认真听取世卫建议。

谭德塞并说，各国当时应尽可能采取所有的公卫措施，重视世卫建议的重要性，例如积极发现、隔离患者及追踪接触史等。谭德塞还说，“听从世卫建议的国家，比其它国家防疫做的好”，“世卫给予的是基于科学实证的建议，各国可以接受或不接受，最终是各国要承担自己的责任”。

法新社称，目前欧洲各国正在谨慎地迈向“解封”，而在巴西和美国，要求“解封”的呼声也越来越高。不过，这两个国家疫情的发生与欧洲不在同一阶段之上。

美国在2月底出现首例新冠病毒死亡病例，而今已成为受疫情影响最大的国家。美国指责世界卫生组织对全球疫情管理不善，而且一直拖延预警以免冒犯北京。美国已暂停对世卫的拨款。

面对种种指责，世卫总干事谭德塞一再为自己的工作开脱，上周谭德塞拒绝了对他辞职的要求。周一，谭德塞仍坚持要“继续根据科学依据向各国提出建议”。

世卫组织将于5月17日举行世界卫生大会，这是其最高决策机构，每年将其所有成员国召集在一起举行会议。

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