北京回应美国共和党备忘录指“抹黑中国”

美国媒体日前报道，美国共和党参议院全国委员会向竞选机构发送备忘录，建议共和党参选人以“攻击中国应对疫情危机主导选情”，中国外交部周一回应称，“美抹黑中国答案不言自明”。另外，美国众议院议长波洛西表态支持拜登竞逐总统。

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美国媒体报道，美国共和党参议院全国委员会向竞选机构发送57页备忘录，建议共和党候选人, 已“积极攻击中国”应对疫情危机主导选战，包括揭露中国掩盖真相导致病毒蔓延，民主党人对中国态度软弱，利用疫情推动对中国的制裁。

美国的新冠病毒疫情严峻，全美确诊例逼近百万，5万多人死亡，成为都是全球疫情最严重国家。

美国媒体披露，美国共和党参议院全国委员会发出一份由党内高层策师所撰的57页详尽备忘录，美国政治新闻媒体Politico披露，这份备忘录提出的建议，从如何将民主党参选人与中国政府挂钩、到如何回应种族歧视批评等，强调3大重点：中国隐匿酿祸、民主党对中国软弱、共和党会以散播大流行推动制裁中国。备忘录称，“冠状病毒疫情中国等同肇事逃逸，事后又隐匿冠状病毒疫情害死无数生命”。

中国外交部发言人耿爽周一对此回应表示：“美国一些势力为什么千方百计借疫情攻击、抹黑中国，答案不言自明”。他说，如果报道属实，令人不禁要问，到底是谁散布虚假消息。耿爽表示，中方坚决反对美国有些人“硬要把中国扯入美国的选举政治，拿中国说事，捞取选票。中方也坚决反对美方有些人，借疫情攻击、抹黑中国，损害中方利益”。

另外，美国众议院议长佩洛西表态支持前副总统拜登代表民主党角逐下届总统。 佩洛西发布短片，提到拜登过去在政府的经验，包括协助通过奥巴马医保，证明他的领导才能，赞扬拜登带来希望和勇气，具备理性及韧性，“有能力带领国家走出新冠病毒疫情危机”。 佩洛西是继前总统奥巴马及资深参议员桑德斯等人后，最新一名表态支持拜登的民主党重量级人物。

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