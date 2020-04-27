发文挺方方后 湖北大学教授梁艳萍遭“校方调查”

中国湖北大学教授，博士导师梁艳萍发文力挺作家方方撰写武汉封城日记后，不断遭网友举报曾在其个人社群发表多篇所谓“不当言论”后，湖北大学昨晚宣布已成立调查组深入调查，并将视情况“严肃处理。

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湖北大学官方微博4月26日晚间发文称，关于网友反映该校文学院教师梁艳萍在其个人社交平台发布“有关不当言论“一事，学校高度重视，已经成立调查组，正在进行深入调查，将视调查情况依纪依规进行严肃处理。

<<方方日记>>引发国际关注，也导致大批网军群起围攻，但也有多名文坛、学界人士发文力挺方方，梁艳萍是其中之一。

据报道， 3月22日，梁艳萍透过微信公众号“吉言贤食“发表题为<<直面对冲，迎头相撞是方方>>的文章，该文第二段中，分“真正为人的写作”，“人性良知的追问”和“直面人生的实存”三段阐述芳芳日记的价值，也痛批攻击方方的网友是”挥舞着十八般兵器，喊着骂着扑向方方者和跟从者可耻之极！因为在这些人眼裡，人永远都是可以利用的材料或者工具，为了目的不择手段，这既是他们的常道，也是他们当下的非常道“。 文章最后写道：“我们，别无选择，只有直面对冲，迎“头相撞。我们不能留给后代美丽的符号，至少我们可以留给他们可能美好的希望！"

方方在微博转载此文。梁艳萍此后遭起底并向湖北大学大量举报。

梁艳萍目前已删除其微博半年以来的所有文章。但网路截图显示，梁艳萍遭检举曾在2019年11月8日发文悼念在香港”反送中“冲突坠楼身亡的香港科大学生周梓乐，祝他“一路好走”。 还有人翻出梁艳萍曾在2012年12月9日发文质疑南京大屠杀的30万人罹难数字，被点名是“精日分子”。

经举报后，4月24日，湖北大学官方微博一度发布“情况说明”称，就梁艳萍在个人微信朋友圈发布不当言论一事，高度重视。经查证，该言论是她去年（2019年）在个人微博发布，“当时学校已对其进行批评教育，其本人也删除相关言论及转发文章，并作出检讨”。

但湖北大学随后就删除这则“情况说明”，并在26日晚间再发布修正版的“情况说明”，对外宣布已成立调查组正在深入调查。

此外，湖北大学文学院院长刘川鄂也曾发文支持方方，因而也遭"五毛"举报。湖北大学昨晚宣布调查梁艳萍后，五毛持续在网路呼吁该校也要调查刘川鄂。

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