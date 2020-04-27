日本将禁止入境国家增加到87个

日本政府27日决定，由于受到新型冠状病毒感染扩大的影响，把俄罗斯等14个国家追加为拒绝入境对象。对于在过去2周以内，在这些国家逗留的外国人，只要没有特别的事情，也不能入境。由此日本拒绝入境的对象国达87个国家与地区，欧洲全部国家都成为了拒绝入境的对象。

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这一措施从29日上午0点开始。日本首相安倍晋三在27日，在首相官邸召开的新型冠状病毒感染症对策第32次总部会议上表明了这一点。

随着新型冠状病毒感染在全世界的蔓延、扩大，日本政府4月1日决定，拒绝进入日本的国家新增49个国家，其中包括美国、中国和韩国，由此日本拒绝入境的国家增加到了73国，从29日起增至87个国家。

日本首相安倍晋三4月27日在新型冠状病毒感染症对策第32次总部会议上表示，将针对外国人的停止签证效力和免签措施延长一个月，以全世界为对象，实施至5月底。

日本人及其配偶者，在入境之际要接受是否感染新冠检查（PCR），并要求自我隔离14天。

安倍首相指出：新型冠状病毒感染在全世界已接近300万人，没能阻止不断扩大的倾向，为此，决定再一次修改边境对策。

到27日为止，日本新型冠状病毒累计感染者数为13,385名，死者351人，新增感染者数为203人。

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