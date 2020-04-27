欧盟否认迫于北京压力修改报告 发言人说法尴尬

欧盟外交政策负责人博雷尔通过发言人否认在北京轮番轰炸下，修改了批评北京扭曲疫情信息隐瞒真相的报告。但他的解释疑问重重，欧洲议会要求澄清。

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舆论有关欧盟在北京压力下被迫修改一份有关北京扭曲疫情信息的调查报告导致欧洲议会发起质问。欧洲议会右翼党团--欧洲人民党领袖对媒体的相关报道表示“气愤”，要求欧盟外交最高代表博雷尔立即就如何修改报告提供细节。

另外一个党团也要求相当于欧盟外长的博雷尔予以澄清，该党团表示：“如果真相果如媒体报道，情形十分严重”。

法新社比较了欧盟网络发表的正式报告与之前拿到的一份复印件后发现有明显差异，其中涉及台湾以及中法纠纷的部分被一笔勾销。

博雷尔的发言人斯丹诺周一对媒体称：“请允许我明确告诉你们，不存在任何改变，本文件不存在多个版本”。为什么媒体拿到的版本与最后官方公布的版本有异？这位发言人辩称：“存在着两个版本的原因是，一份是内部的，供内部使用，另一个指向外部，是按照不同的程序准备的”。

这明明是两个版本，为什么他前面否认不存在多个版本？而且这种“内外有别”的说法引起更大质疑。这是否暗示着，其实在欧盟内部，对北京扭曲疫情信息心知肚明，立场不变，但公开发表的文件，考虑到北京方面的要求，进行了“润色”？西方外交界似乎也越来越考虑到北京的“面子”？

这位发言人补充，有两个不同的程序，一个指向内部，用途不同，然后另外一个平行处理的是准备公开的报告，因为他们的目标和内容都不同。

发言人又补充：两个程序，两份文件，一个不必然是另一个的忠实反映。而且在这之间，还会发生一些不同的事情。

这位发言人的解释越来越诡异，他最后说的文件成型期间，还会发生一些不同的事情，形同暗示发生了北京的干预？

记者就『纽约时报』报道称，“如果欧盟报告原样发表”，中方威胁要报复一事追问，发言人不置可否。

不过，法新社报道认为，星期一中国驻澳大利亚大使威胁所在国一事，证实了北京使用各种手段施压，尽可能制止任何可能的针对北京处理新冠疫情的国际独立调查。

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