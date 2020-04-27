武汉肺炎「复阳」患者具传播风险

从患者样品中分离出的感染了新冠病毒颗粒（黄色）的彩色扫描电子显微照片

香港武汉肺炎康复患者出院后再次对病毒检测呈阳性反应的「复阳」比率约为2%，与南韩相若，不过，香港专家指出，有关比率不算低，而9名「复阳」者中，有2人的病毒量较高，具传播风险，但需要更多样本分析，以确定是否需要调整出院标准。

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香港昨(26日)天没有新增武汉肺炎确诊个案，是过去一星期内第三次「零确诊」，累计确诊个案维持1037宗。不过，「复阳」个案则新增一宗，令香港「复阳」个案增至9宗。新增「复阳」病者是一名本月十七日出院的英国返港女病人，她近日再次出现病征，上周五送院治疗。

中国和南韩的临床研究均指出，「复阳」患者无疾病进展，几乎无传染性。研究还指出，「复阳」可能是之前感染的病毒核酸仍然存在于康复患者体内，未被完全清除，以致对后来的测试呈阳性反应。

不过，身兼港府抗疫督导委员会专家顾问之一的中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌表示，香港大学早前测试显示，反映病毒活跃程度的CT值若高于30，便属安全水平，CT值低于30便有传播风险，确认则须抽血查看中和抗体分量是否高水平。而香港的9名「复阳」个案中，有二人的CT值低于30，即体内病毒量相对较高，这二人出院后曾踏足不同地方，忧虑存在小区传播风险，若「复阳」人士从事包括院舍、医护人员等高危行业，传播风险会更高，甚至导致疫情失控。

他续称，武肺病毒在人体内的存活期可长达一个月，并可抑制免疫系胞，以致住院病人的CT值不断变动，认为有需要送更多样本分析，才可确定CT值30以上是否真的安全，以及研究是否须要调整出院标准。

香港感染武汉肺炎个案中，有七百多人出院，当中已完成医学监察的有四百至五百人，当中有九人复阳，即复阳病人比率约为百分之二，香港医学会传染病顾问委员会主席梁子超表示，这比率不算低，建议所有武肺出院病人覆诊时，须再进行一次病毒检测，以便尽早追踪和监测。

南韩截至本月22日，有207例复阳病例，复阳比率约为2%。南韩和中国国家感染性疾病临床医学研究中心刘磊教授和张政教授团队等两地的研究显示，与非复阳患者相比，复阳患者的特点是：年龄更小，14岁以下的青少年比例更高，病情轻度和中度。

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