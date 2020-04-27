法国医生 : 新冠病毒致死率约30 %-40%

法国新冠病毒致死率约为30 %-40%，高于此前政府于4月17日公布的10%。医学专家认为法国医疗系统承受住了新冠疫情的压力，而如此高的死亡率主要源于该病毒毒性大。

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新冠疫情在法国致死率是多少 ? « 世界报 »周一公布调查显示，法国新冠病毒致死率为30 %-40%，比此前卫生局局长杰罗姆・所罗门于4月17日公布10%的死亡率高出3到4倍。昨天周日法国需要救治的新冠病人为4682人。

« 世界报 »公布了名为’欧洲人工通气网络 ‘机构的统计数字，该调查源于从3月28日到4月25日的28天时间，对1千多名入院患者统计，显示出新冠病毒高致死率。

法国病毒专家指出从未见过如此高的疫情死亡率，比此前席卷世界的H1N1流感造成25%的死亡率要高出许多。专家认为法国医疗系统承受住了新冠疫情的压力，而如此高的死亡率主要源于该病毒毒性大，它不只是让肺器官衰竭，还导致身体其他器官发炎，甚至让肾脏衰竭。

‘ 欧洲人工通气网络 ‘机构建于2009年，当时H1N1流感席卷全球。由于本次新冠疫情严重，在法国该机构从此前的70个急救中心扩展到200个，每天统计新冠病人情况，如出院，转院或者死亡等相关数字。

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