法国舆论聚焦负责武汉P4实验室安全问题专家René Courcol

随着外界对武汉P4实验室安全问题的日益关注，一位在疫情爆发前夕在武汉实验室工作的法国专家René Courcol 被推上舆论前台。法国记者《法国与中国的危险关系》一书的作者Antoine Izambard先生向法广表示，这位学者是他参观武汉实验室时遇到的唯一的一位法国专家，他受法国外交部的委任负责武汉实验室的安全监督工作。这位专家今天因此成为舆论的关注焦点，但是他以职业规定为由拒绝接受包括法国世界报在内的所有媒体的采访。

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René Courcol 先生是法国北部里尔大学的病毒系教授，也是法国微生物研究会的主席，他在武汉的工作合同从2017年启动，一直延续至今年。曾经在武汉见过他的Izambard先生向法广表示，此人十分沉默，个人感觉他或许并不了解实验室的所有研究活动。也不知道他对武汉实验室的安全问题真正有多少了解。

法国主流媒体世界报与费加罗报近日都报道说，中方并未接受协议中派遣五十名法国专家的规定，不知这位教授的工作合同框架是否在五十人的名额之内。

法国政府推行了多年的财政紧缩政策导致法国的科研项目遭受重挫，2004年René Courcol 与其他多名学者在世界报发表联署声明，呼吁政府增加基本科研项目的研究经费，保持法国科研在世界科研领域的领先地位。

一位研究冠状病毒多年的法国病毒学专家日前向本台表示，该领域的研究经费早已消失殆尽，政府几乎停止了所有的行政拨款，这就是为什么许多学者都期待能够前往中国继续他们的研究项目。

巴斯德学院的一位教授也气愤地向法广表示由于经费问题法国对病毒的疫苗以及疗治医药的研究都落后于英美，然而法国政府与社会各界似乎对此都不以为然。

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