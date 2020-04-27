王全璋在警方押送下赴京探病妻

王全璋的妻子李文足昨天（4月26日）在北京突发急性盲肠炎住院，得到消息后，王全璋在在申请无果的情况下，自己打车赴京探望，但在途中被警方拦截带回派出所，今天的最新消息指出，他已在警方的押送下赶赴北京。

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据中央社报道，香港有线中国组的脸书（Facebook）今天（4月27日）下午发快讯称，「王全璋现正从济南返回北京，探望患病入院的妻子李文足」。王全璋表示，他赴京全程由警方押送，但不方便透露更多的详情。

据友人周日（26日）的推文，李文足因腹痛呕吐经救护车送医院急救，医生诊断为急性盲肠炎。她接受了静脉注射，虽然疼痛稍有缓和，但仍虚弱，拿手机的力气都没有。

本台26日连线采访了王全璋，他表示：在得知消息后就赶紧联系了看守的人，要求放行。他们说要向上面汇报一下，在等了又等，催了又催，还是没有回应后，就决定自己赴京。刚到高速路口时被拦截，一开始还以为是交通或者别的原因，直到看到负责他的警察来接的时候才明白，他们早就做好准备了。后来就和他一起回到了派出所，王全璋当时表示身心疲惫，又气又急。妻子生病都不能在她身边，孩子虽然暂时有人照顾，也不是长久之计。

王全璋原是北京锋锐律师事务所律师，曾为多起维权案件辩护，在709大抓捕后失去音讯近3年才被官方透露信息，之后又被诉颠覆国家政权罪。

妻子李文足与709案其他被捕人士的家属坚持维权，受到国际社会瞩目。19年初，王全璋被天津院判处有期徒刑4年6个月，剥夺政治权利5年。

今年4月5日王全璋刑满出狱后，转送至户籍地山东济南进行居家隔离。王全璋对本台表示，一开始的理由是疫情，其实他出来的时候济南小区疫情已经不再严重了，都已经复工。只要戴上口罩就可以自由的出入。隔离期满之后要求回京，当局又开始找各种理由拒绝。

据报道，王全璋的姐姐日前与当地警方交涉他回京一事时，一便衣员警说，王全璋被剥夺政治权利，因此仍算在服刑，而且回到北京不利他的「改造」。

对此，王全璋表示：“我要说的是如果山东公安认为必须保障剥夺我的政治权利，他们完全可以把我移交给北京公安继续剥夺。

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