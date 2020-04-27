菲利普今天提交“解封方案” 法国失业率3月份创历史新高

法国总理菲利普今天将向国民议会提交解除疫情封锁措施的国家战略，菲利普内阁周一进行最后研讨完善“解封”方案；法国新冠病毒疫情缓解之际，周一新增死亡病例又激增437例。法新社报道，法国失业率3月份创下历史新高。

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在菲利普向国民议会提交备受关注的“解封”方案前夕，卫生部周一发布的最新疫情评估显示，在单日死亡病例连续数日减少之后，周一单日新增死亡病例437例，累计达2万3293例；不过，重症患者继续减少72例，目前重症总数4608人。自有其开始以来，总共8万8712人入院，痊愈出院人数达4万5513人。

在法国实施“禁足令”进入第7周之际，法国总理今天下午15点将在国民议会提交政府“解封”方案。尽管反对党提出异议，但政府的计划仍将在议会进行表决。

法国定于5月11日开始解除全国封锁限制，尽管当局警告过早放松警戒，恐使染疫人数再度激增，但居家6周后，愈来愈多巴黎市民冒险外出，显然无法等到解封那天。

法新社报导，巴黎市的公园虽然已经关闭，但人们不顾严格的社交距离禁令，周末纷纷前往运河边及其他海滨大道散步。巴黎东西两端的森林公园慢跑的人随处可见。

上周末蒙马特广场数十人聚集，随着法国已故女歌手黛莉达（Dalida）的歌曲“让我舞起来”又唱又跳。

另外，新冠病毒疫情对法国经济带来的冲击已经显现。3月份失业率创纪录上升了7.1％，一个月内新增事业人口24万6,100人。

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