金正恩什么状况 几种意见对立

这张朝鲜中央新闻社（KCNA）2020年4月12日发布的未注明日期的图片显示，朝鲜领导人金正恩正在访问西部地区防空与防空师的追击突击飞机团。

金正恩生死不明，监视朝鲜情势公认严肃的美国『北纬38度』星期六公布的卫星照片至少定了点：金正恩的特别专列停留在元山火车站；定了时间：专列4月15日不在那里，4月21日至23日停在那里。但是，专列用途不明，既不能证明金正恩去了元山，还是继续留在元山，总之，专列最新去向不明。

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状况不明中，朝鲜党中央机关报『劳动新闻』26日报道称，俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫24日向金正恩发去贺电，祝愿他身体健康。朝鲜官媒为什么要报道这样一个暗示最高领袖健康的消息？在俄罗斯政坛边缘化的俄共为什么要“发贺电”祝愿金正恩身体健康？

韩国官方26日对金正恩的健康状况表述的消息似乎与众多的传闻完全不同，韩国总统文在寅的统一外交安保顾问文正仁向美国CNN表示，金正恩仍然“活着而且状况很好”，这位总统顾问肯定地表示，“金正恩从4月13日以来一直待在元山地区，目前为止，尚未发现朝鲜有任何可疑动作”。

韩国『东亚日报』4月26日引述美国情报部门报道指金正恩做了某种手术，但不至于陷入危险状态。但该报引述中国消息人士的话称，中国派遣医疗队去朝鲜可能同朝鲜发生新冠疫情有关。此前就有报道称，金正恩去元山是为了躲避新冠疫情。

金正恩专列的用途也引起猜测，据报道，金正恩父亲金正日，当年就是死在这一特别专列上。

在『北纬38度』发表发现金正恩专列同一天，路透社引述三个消息来源，表示一个由中国中联部高官率领的中国高级专家医疗团前往平壤。简短的消息，引发更多猜测。大体上与韩国官方的表述相去甚远。

法国世界报26日发自东京的报道称，围绕着金正恩健康平壤死一般的缄默滋养着各种各样的说法，目前，主要有两种对立的意见，一些专家推断北韩领导人“差不多死了”，但是韩国当局则谨慎地表示，“金正恩或许正在外省视察”。『北纬38度』肯定地指出，金正恩专列4月15日不在元山，强调这个日子，因为围绕金正恩健康状况恶化的议论就是那一天爆发的，4月15日，是金正恩祖父金日成诞辰纪念大典，金正恩若无极大的事，必出席无疑，那一天，金正恩缺席。

如果说韩国当局一直比较谨慎，称金正恩还活着，很快就会公开露面，但是，根据世界报，政治家兼分析人士Chang Seong-min在『朝鲜日报』引述来自中共内部的消息称，金正日“濒临死亡”，不过，世界报指出，这位曾经是前总统金大中政府成员的Chang Seong-min，之前也散播过无法证实的传言。

香港卫视在宣布北京派遣一个专家代表团奔赴平壤的消息后，宣布金正恩已经死亡的消息，但没有提供消息来源，香港卫视新闻采访总监秦枫称，平壤在2011年金正日死后两天，更准确地说是51小时后，才公开宣布了金正日死亡的消息。

日本『现代周刊』记者则称，中国派遣朝鲜专家代表团的一位成员给他讲了给金正恩做心脏搭桥手术的全过程，据称手术时间过长，导致金正恩进入植物人状态。

更早的消息还有美国CNN 20日援引知情美国高官报道，金正恩动了心血管手术后处于病危状态，由脱北者主办的位于韩国的『每日朝鲜』网站21日稍早援引北韩匿名消息来源称，36岁的金正恩12日在平壤顺安区家族专用医院做了心脏手术。

关于金正恩死亡，病重，或去外省巡查没有，这一切都难以核实，但是，这一切都很不寻常。

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