德国在华企业重又上路了

中国度过新冠危机最艰难时期后，各行各业都已重新开始作业。约8000家德国在华企业也大都恢复运营。

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据德国电视一台报道，德国在华企业对前景看法不一。德国商会华南办事处领导人巴特克表示：“总的来说，人们的印象很明确：中国政府和主管当局希望经济再次复苏。”在广东省，活跃着大约400家德国企业。它们的情绪差异很大。巴特克说：“有些人希望三个月内实现正常化，另一些人希望在第三季度末实现正常化，还有一些人认为2020年底才能实现正常化。我觉得这与所有危机预言都没有变成现实有关。”

德国电视一台详细报道了在深圳生产咖啡机的一家德国企业的经历。自2008年以来，来自东威斯特法伦州的德国中型公司Melitta在中国南部生产机器，产品绝大部分在欧洲和日本出售。一月底爆发新冠危机后，中国工业停滞数周之久，位于深圳西部的Melitta工厂，也不得不暂时停业。

二月初，重新启动生产的计划没有得到实现。该公司领导人毛勒（Guido Maune）说：“我们只能在2月19日重新启动生产。但我们当时受到很多限制，例如因为中国很多人当时无法旅行。”春节假期过后，不是所有350名员工都能返回深圳。

恢复生产后，领导层必须确保所有办公室、工厂和仓库都得到定期消毒，并且有足够的口罩库存。官方访查工厂，检查新的安全规则是否得到遵守。毛勒说：“官方为快速审核十分尽力，周六和周日也在工作。结果我在周日清晨八点半接到电话，要求我必须在一个小时内到公司，因为正在检查我们的安全措施。两个半小时后，审核结束了。这表明，人们在这里必须保持灵活性，但它确实很管用。”恢复作业后，企业的安全规则比以前更严格。生产车间里，每个员工都戴着口罩工作。

中国当局的另一项要求是：来自疫情严重地区的员工，返回深圳后，必须隔离两周。毛勒亲自负责此事，以确保所有员工都提供正确的旅行史。他说：“我们必须了解所有350名员工在过去14天里的去向和地点。为了不遗漏任何一点，我们还将这些数据和电话公司的进行比较。电话公司可以通过无线电查询查出此人戴着手机到了哪里。说到数据保护，这在德国是绝对不可想象的。人们首先必须征得每个人的同意。但在这里，我们作为公司，允许这样做。”

与该地区其他中国企业不同，Melitta关门约四周后，没有出现罢工。因为，即使在生产中断期间，公司仍继续向员工支付80%的工资。中国不存在像德国这样由国家资助的短期工作。而且，德国还为这家中型公司承担了为期15个月的全部德国社会保险费。

毛勒说，目前还有一些零部件暂时得不到供应。但350名员工基本上全都回到工作岗位。“对我们来说，最糟糕的时期已经过去了。我们重又上路了。”

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