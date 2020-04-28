捷克参院议长访台前猝逝 遗孀指控中国大使威胁是主因

曾参与天鹅绒革命的捷克前参议院议长柯佳洛(Jaroslav Kubera)准备2月份访台前夕因猝死，其遗孀和女儿星期日在捷克公共电视台指控捷克总统泽曼与中国驻捷克大使馆威逼其不要访台是导致猝逝的主因。

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捷克公共电视台4月26日报道，柯佳洛的女儿受访时表示，其父在1月14日总统府举行的新年餐会后变了一个人，再也不讲话。柯佳洛的遗孀薇拉也表示，那晚回来后，丈夫变得心神不定，以前从未发生过这种情况。

柯佳洛1月20日猝死，1月17日，柯佳洛受邀到中国大使馆参加农历新年宴会，中国驻捷克大使张建敏跟他谈话再度施压。还说如果他坚持去台湾，张建敏称自己将会被撤换。

薇拉对捷克媒体描述了这次会面的过程，柯佳洛与中方代表进行了一次“很不愉快的单独会谈”。后来在清点遗物时，家人发现柯佳洛的手提箱里，各有一封来自中国大使馆和捷克总统府的信，威胁他取消访台计划。薇拉相信，这两封信是造成柯佳洛猝死的原因。

据报道，柯佳洛当时从亲中的总统泽曼手中拿到一封中国大使馆的信，中方在信中威胁，如果柯佳洛访问台湾，捷克汽车制造商斯柯达、乐器制造商佩卓夫钢琴、金融企业捷信集团等与中国市场有利益关系的捷克大企业将会付出代价。

薇拉28日接受捷克『今日报』专访时重申稍早在电视上的指控，并强调柯佳洛当时访台心意已定，柯佳洛说过：“共党统治的时代我都达成目标了，民主时代没人能指使我”。

中国的威胁信披露后震惊捷克政坛，总统、总理及两院议长上月在联合声明中谴责中国威胁。

捷克电视媒体近日报道称，捷克总理巴比什（Andrej Babis）认为，中国应该更换其驻捷克大使张建敏。报道称，张建敏今年年初曾就时任捷克参议院议长柯佳洛）的访台安排，向捷克官方发出具有“威胁性”的信件。

柯佳洛的继任者，维特齐4月27日表示，“薇拉柯佳洛的家人，也为了捍卫捷克主权和自由”，将对这封信展开调查，让真相大白于天下。

柯佳洛的女儿表示，医生说他父亲可能在一月17日或18日就有心肌梗塞，当时他压力显然很大。她说：”我为爸爸感到骄傲，他始终没有改变立场“。

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