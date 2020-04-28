新冠疫情下美国出现公司倒闭潮

在新冠病毒疫情打击下，零售店已经超过一个月没做生意，服装零售商还有额外麻烦，冬季库存到春天已卖不动，更不用说时令将进入夏季；被禁止堂食的餐厅设法靠着外卖赚取些许收入，但都陷入财务困难。公司倒闭潮已经在美国出现。

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由于油价崩跌，独立石油公司的处境更是四面楚歌，石油公司背负的债务，已高出疫情来袭以前。

美联社报导说，歇业或减少生意的公司，目前都背上沉重债务，未来能否重返正常营业也不明朗，虽然联邦政府提供数十亿元纾困金给小企业，但即便收到紧急贷款与联邦补助的老板也无法保证他们的公司未来能继续营业。

报道说，旧金山连锁餐厅业者班奈特(Jennifer Bennett)4月22日已经关闭一家店面，目前还在等候向联邦、州府及地方政府申请的金援。但她表示，即便取得那些援助，也不知道营收能否支付开销；班奈特表示，按规定，为了保持社交距离，餐桌之间必须相隔六英尺，容桌量减少六成到六成五，她可能要宣告破产。

迈阿密破产法律师辛格曼(Paul Singerman)表示，所有的小企业也有类似焦虑，原因在于看不出什么时候公司营运才能回到疫情以前的水平。

较大店面也都坐困愁城，牛仔装公司True Religion4月初已申请破产保护，原因是长时间疫情大流行而关店重创其生意。近来还传出，知名连锁百货如内曼·马库斯（Neiman Marcus）和彭尼（J.C. Penney）苦于多年业绩下滑又遭新冠病毒打击，可能很快申请破产保护。

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