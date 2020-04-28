法国国民议会通过菲利普提交的解封方案

法国国民议会在经过5小时辩论后，通过了总理菲利普提交的解封方案。菲利普政府提出的计划重点是大量检测，乘坐公交必须佩戴口罩以及学校逐步复课，商店重新开放。计划秉承“谨慎与渐进”原则，以防5月11日起逐步解封后疫情卷土重来。

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法新社报道，法国国民议会以368票赞成，100票反对的结果，通过了政府提交的解封方案。

法国总理菲力普周三向国民议会提交受到各界关注的“解封方案”。菲利普表示，法国5月11日起，放宽应对新冠病毒疫情而采取的封锁措施，商店和市场可以重新开放，学校也将逐步恢复上课，搭乘公共交通必须佩戴口罩。

菲利普表示，“我们将要与病毒共存”。他说，政府实施的封锁措施“有助于遏止疫情扩散，挽救数以万计民众的生命”，但重起经济势在必行，原则是“谨慎与渐进”。

据法国卫生部周二晚间发布的统计，24小时内新增死亡病例367例，累计2万3660例，但重症患者人数继续下降，又有221人离开重症监护室。目前重症患者总数4387例，而三周前的人数为7000人。

不过，菲力普也表示，除非每天新增确诊病例维持在3000人以下，否则政府不会解除禁令。如果统计数据欠佳，也无法如期解封。

根据计划，幼儿园及小学从下月11日起逐步开学，其后一周初中重开，高中的复课安排将在本月底决定。商店和市场可以重开，商户可以要求顾客戴口罩，但酒吧及餐厅继续停业。搭乘公共交通及在学校则必须佩戴口罩。 菲利普提出的解封计划只限于部分地区实行，疫情较严重的地区仍维持严格限制。计划并提出延长原定7月23日到期的“紧急状态令”，以使政府有法理依据，继续根据疫情状况，限制人员流动和商业活动。

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