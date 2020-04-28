特朗普似乎证实金正恩活着

图为2019年6月30日，金正恩走向板门店与美国总统特朗普会晤的场景。

美国总统特朗普周一语气肯定地表示，他知道金正恩的健康状况，祝他“走运”。特朗普这些话似乎在证实金正恩还活着。

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特朗普在白宫草坪记者会上表示，“我希望他身体健康”。但特朗普补充说，“我不能很准确地告诉你们什么，我有一个非常好的关于他身体状况的想法，但是我不能现在讲出来，我祝愿他好运气。”

特朗普进一步补充，媒体很可能在未来几周就会有关于金正恩的具体消息。

美国CNN有线电视曾于21日报道金正恩手术后陷入病危，但是特朗普23日在白宫记者会上否认了相关报道。他告诉记者，他希望金正恩身体健康，他指CNN报道的是“假新闻”。

自金正恩4月15日未出席其祖父金日成诞辰活动后，有关金正恩病危或者躲避新冠疫情的传闻到处在传。

但韩国当局一直持谨慎态度，韩国总统文在寅的特别安全顾问文正仁有意淡化传言，表示金正恩“活着而且很健康”。韩国多次表示，未发现朝鲜有“任何异常”。

有些比较严肃的报道也使得关于金正恩的身体状况更加令人捉摸不定，路透社星期六引述三个来源的消息报道说，北京派遣一个专家医疗小组周四奔赴平壤，这个专家小组由中联部高官率领，主要是为金正恩的健康提出建议。

这条消息出来后，不少分析认为从某种程度坐实了金正恩病重的传闻。

但是，周六稍晚些时候，位于华盛顿的专门观察朝鲜情势的『北纬38度』表示，根据最新一组卫星照片，金正恩专列4月21日-23日出现在海边度假胜地元山。这座列车的照片是真实的，但无法得出金正恩健康与否的结论。

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