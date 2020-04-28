王毅：中国开展国际抗疫合作 不寻求地缘政治私利

中国外交部长王毅4月28日晚在北京出席金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会议时表示，中方积极开展国际抗疫合作，是出于人道主义精神，没有意识形态考量，不寻求地缘政治私利。

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王毅在会上指出，新冠肺炎疫情给各国人民生命健康带来巨大威胁，对全球人员往来和世界经济造成严重冲击。他称，但疫情不会改写和平与发展的时代主题，不会中断多极化和全球化的历史进程，更无法阻挡人类追求文明与进步的坚定步伐。金砖国家应该作出正确选择，采取有力行动。我们一定能渡过难关，人类一定能战胜病毒。

王毅谈到，突如其来的疫情再次告诉我们，各国利益紧密相连，人类命运休戚与共。面对不分国界、不论民族的全球性挑战，全球治理的重要性不是下降，而是上升了。他续称，我们同属一个地球村，共有赖以生存的一个家园。推动构建人类命运共同体应当是符合时代潮流的正确选择。

应对疫情挑战，王毅还向与会的金砖国家外长提出4点建议：坚持多边主义，完善全球治理；坚持同舟共济，携手战胜疫情；坚持团结协作，凝聚强大合力；坚持开拓进取，深化金砖合作。其中，他特意提及，中方积极开展国际抗疫合作，是出于人道主义精神，没有意识形态考量，不寻求地缘政治私利。

另对世界卫生组织的态度问题，王毅指，世卫组织在帮助广大发展中国家尤其是非洲抗击疫情方面不可或缺。他说，“支持世卫组织，就能挽救更多生命，就能更有效应对病毒”。他还呼吁，金砖国家应该支持世卫组织等联合国机构为抗击疫情发挥应有作用，推动完善全球公共卫生治理，打造人类卫生健康共同体。

王毅表示，各国都在根据自身国情开展有针对性的疫情防控，中方认为应相互理解和尊重各国做出的努力，相互交流和借鉴有益的经验。他指出，抗疫如同救火，时间就是生命。国际社会不应当让指责和推诿分散我们合作抗疫的精力，更不应容许政治化、污名化的行为制造新的矛盾和分歧。

王毅并提及，后疫情时代的世界会是什么样？有人讲，世界再也回不到从前了。中方的战略判断是，疫情不会改写和平与发展的时代主题，不会中断多极化和全球化的历史进程，更无法阻挡人类追求文明与进步的坚定步伐。他称，面对危机，我们必须兼顾当务之急和长远目标，统筹本国利益和全球福祉，共同维护和平稳定的国际环境，开辟合作共赢的发展前景。

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