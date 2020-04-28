研究：中国如果不隐瞒 全球疫情将可减少95%

科学期刊《自然》本周将刊出的一项研究指出，如果中国在得知新冠病毒具传染性的第一时间就据实以告，全球疫情扩散情况就能减少95%。

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《中央社》消息，根据英国南安普敦大学（University of Southampton）研究显示，如果防疫措施在1月23日武汉与另外3个城市封城前就采取，将大幅减少疫情的扩散。

这份数日后将发表在《自然》（Natrue）上的研究表示，如果在中国起初隐瞒病毒具传染性的1月初就祭出防疫策略，疫情扩散将会减少95%。

消息称，武汉两家医院的医师分别在去年12月27日与12月29日向中国疾病预防控制中心，通报这个当时尚未被命名冠状病毒具传染性，但在历经数周讯息打压后，中国政府1月20日才正式宣布这一发现。

这项研究指出，如果中国境内能提早一周、两周、三周採取防疫措施，确诊病例将可分别减少66%、86%、95%，并显著减少感染地区数量。

首席研究员塔特姆（Andy Tatem）教授表示，这项研究也显示，要是中国1月23日的封城防疫措施往后延一个月，“疫情恐怕会比现在的状况还要严重70倍”。 塔特姆说：“我知道很多讨论聚焦在疫情初期，而且认为或许中国原本可以遏阻疫情，但他强调这是历来任何政府所采取的最严格且最大规模封城，也至关重要”。

澳大利亚《太阳先驱报》（The Sun-Herald）报导，国际社会对中国政府应对疫情的愤怒不断升高，对北京政府提出的法律挑战也日增。 超过1000名澳洲人如今已加入全球集体控告中国行动，领导这一行动的律师说，中国粉饰太平将是重点。

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