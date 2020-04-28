美国新冠病毒累计确诊突破一百万例

美国新冠病毒累计确诊周二突破一百万例。据美国约翰霍普金斯大学最新统计，死亡病例达超过5万7200例。美国的确诊病例占全球总数的三分之一，死亡人数居各国之首。

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据约翰霍普金斯大学统计，全美新冠病毒死亡病例周二突破100万例，是全球首个确诊病例达7位数的国家，占全球总确诊人数的1/3。自3月底以来，美国的确诊病例就居全球之首，近三周前达到50万例。继美国之后，西班牙确诊超过21万例，排在第二位，其后是意大利和法国。法新社说，欧洲的确诊总数达到140万例。

约翰霍普金斯大学的统计称，美国至今已进行大量检测，检测数量超过560万人次。美国总统特朗普周一晚表示，美国美国的检测数量是其他国家的两倍。特朗普说，在纽约州及新奥尔良州和波士顿等地，确诊人数正在下降。

另外，由于许多肉品加工厂因疫情关闭，导致食品供应中断，特朗普周二表示将签署相关行政命令，确保食品供应。特朗普周二在白宫接见佛罗里达州州长德桑迪斯（Ron DeSantis）时表示，预计稍晚将签署行政命令，以解决食品供应链的问题。

另有美国媒体援引高级官员的话指出，特朗普计划动用“国防生产法”，指定肉品加工厂为关键基础设施，以确保在疫情蔓延期间工厂仍能维持开放，肉品加工生产不致中断。

美国确诊病例突破100万大关，此前美国总统特朗普指，原本可在源头堵截疫情蔓延全球，“美国对中国不高兴，将严肃调查，也不排除寻求向中国索偿”，中国的外交部发言人耿爽周二回应说，美国政客“罔顾事实，睁着眼睛说谎，只是转移视线，企图推卸自身防疫不力的责任”。

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