诺贝尔医学奖得主日本人本庶佑是否说过新冠病毒人工制造

从患者样品中分离出的感染了新冠病毒颗粒（黄色）的彩色扫描电子显微照片 via REUTERS - NIAID

新冠病毒人工制造，众多的科学家指出这是谬论，但是相信的仍大有人在，有些人甚至信到了冒充顶替不惜替人代言的地步。这也难怪，四分之一的法国人就认为新冠病毒人工合成可信，最新的受害者是2018年诺贝尔医学家得主，78岁的日本京都大学荣誉教授、免疫学家本庶佑(Tasuku Honjo) 。

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诺贝尔奖得主赞同新冠病毒是人工制造，信者更加欢欣若狂，在网络很容易引起轰动。另一位诺贝尔医学奖得主，法国病毒学家吕克·蒙塔尼耶也认为新冠病毒来自武汉实验室，蝙蝠原始病毒与艾滋病毒合成，不是自然病毒等等，尽管他的话遭到大多数科学家猛批，也在网络轰动了一阵。

网络传播的本庶佑教授有关新冠病毒不是自然病毒的文字大体是这样的：“我对动物和病毒做了40年的研究，这是不正常的。它是人工制造的，病毒是完全人工制造的。我在中国武汉实验室工作了4年。我对那个实验室的所有工作人员都很熟悉……”

根据他的说法，中国有意制造了这个正在全球肆虐的病毒，“政府可以收回我的诺贝尔奖，但是中国在撒谎，这个真相将有一天向所有人揭示”。

法国『世界报』首先就法语译文开始了一番调查。

为什么说是假的呢？法语流传的这段文字，其实译自一段英语，在网上已经流传了好几日。其实，从流传的中文的内容判断，应是译自那段英语无疑。

为什么疑点重重，有几个因素，首先，中国武汉P4实验室合成了新冠病毒的理论，虽然凝聚了天下阴谋论者的高度关心，可以说可能性几乎不存在。如果说该实验室发生操作事故泄漏了病毒的可能性不能完全排除的话，对于这一新冠病毒基因系列的研究显示，新冠病毒是自然病毒，与其他已知的在蝙蝠身上找到的病毒类似。

其次，被指是本庶佑教授本人表达的上述言论完全是捏造。免疫学家本庶佑四年来并未在武汉病毒研究所工作，京都大学校网公开的他的简历清楚地显示，他在京都大学已经教授了许多年。京都大学发表的本庶佑第二个更详细的简历显示，不光最近四年，他从来没有在中国研究或者工作过。

最后一点，本庶佑从来也没有指责中国制造了这个新冠病毒，也没有在日本媒体表达过新冠病毒是人工合成的说法，『世界报』为此联系了京都大学，该大学解释说，本庶佑教授“不相信新冠病毒乃人工制造，他从来也没有发表过相关声明。”

不过，“本庶佑说了，新冠病毒不是自然的”越传越广，本庶佑本人只好于4月27日发表一个声明：“我很悲伤使用我的名字以及我的大学的名字来传播这一虚假指控和虚假信息。对我们所有人尤其是我们中那些把一生贡献给科学研究的人，现在是一道工作，与人类的共同敌人作斗争的时候了，为了拯救我们的同类我们一刻也不能迟疑。”

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