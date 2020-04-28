黄琦入狱3年被禁见亲 老母蒲文清病危盼见儿子最后一面

中国六四天网创办人黄琦被以泄露国家机密罪，判刑12年，现已入狱3年，亲人被禁探视。黄琦87岁母亲蒲文清徒劳奔走不得见儿子一面，现已病危，发布最后告白。

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黄琦之母蒲文清周二向自由亚洲电台表示，她现在病情很重，患有十几种病，肺部肿瘤已扩散，呼吸很困难，气短，恐怕时日不多，见不到儿子了。

蒲文清日前公布她撰写的“黄琦母亲最后的告白”说，自己希望能见到黄琦，给他做一个交待。她还谴责当局将她与外界隔离，千方百计阻止外面的人与她见面。她形容自己现在是“喊天天不应， 喊地地不灵”。

之前，蒲文清为了让在狱中的黄琦免遭酷刑，获得治病，到处奔波申诉无果。她在2018年去北京上访，不得其门，遭警方粗暴控制。随后被押送回家乡，受到监视。

黄琦毕业于四川大学无线电子系，1999年设立六四天网网站，经常发布有关人权案件以及八九六四难属的信息，多次因网络言论入狱，也多次获得国际人权嘉奖。

黄琦最后一次被逮捕是在2016年底，当局以“为境外提供国家机密罪”将他逮捕羁押在绵阳看守所。

2019年7月29日，四川省绵阳市中级法院判决黄琦有期徒刑12年，剥夺政治权利4年，没收个人财产2万元。

据网络消息，黄琦在狱中患有多种疾病，其中包括肝病和肾脏疾病。

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