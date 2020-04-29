世界现有8国向中国索疫情赔偿775万亿 北京怒斥

新型冠状病毒肺炎（新冠肺炎）疫情暂有缓和迹象，但与疫情相关的西方与中国政治角力，却方兴未艾，更在火上浇油；随着美国与澳大利亚等国声言要调查中国有否延缓通报疫情，导致疫情扩大蔓延，至今已至少有7国官方或民间人士，提出向中国索偿。据香港经济日报整理他们的表述，他们索偿总金额多少？答案是随时可上100万亿美元。

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据香港经济日报今天报道称，全球索偿，中方斥滥诉。8国向中国索疫情赔偿775万亿。中国外交部发言人耿爽日前回应外国就疫情向中国索偿时，直指这是滥诉。而根据《外国主权豁免法案》等条款，美国等国家法院很可能不能受理这些指向中国政府的诉讼。

根据媒体截至4月29日上午报道，已有至少8国的官方或民间机构向中国官方提出诉讼，索偿金额可能上百万亿美元，相等逾7年中国GDP。有舆论形容外国串连向中国索偿的行动为“百国联军”，但也有指这种说法尚言过其实。

其一：美国

当地时间4月27日，美国总统特朗普在香港时间今天表示，正在对中国未能阻止新冠肺炎疫情蔓延进行调查，“我们对中国很不满”。他又称，连同美国，全球都在受苦，他将对中国究责，要求赔偿。

4月21日，密苏里州（Missouri）检察总长施米特（Eric Schmitt）对中国政府、国家卫建委、武汉病毒研究所等部门提起诉讼，要求其赔偿因疫情造成的密苏里州生命和经济损失。密苏里州指控中方隐瞒疫情，致令该州蒙受以高达至少数十亿美元的经济损失，要求中国做出金钱赔偿，推定赔偿金额数十亿美元。

4月22日，密西西比州（Mississippi）检察总长费奇（Lynn Fitch）向联邦法院控告中国政府隐瞒疫情与涉嫌囤积医疗装备，向中方追责，未提及金额。3月12日，佛罗里达州（Florida）一家法律事务所向中国官方提出集体诉讼，参与的人数号称已逾1万人，总计索赔金额约6万亿美元。3月18日，美国前司法部检察官，保守法律组织“自由观察”（Freedom Watch）创办人克莱曼（Larry Klayman）向德州的联邦政府提起集体诉讼，指控中国政府等，向其索偿20万亿美元。

其二：英国

4月5日，英国智囊亨利．杰克逊协会（Henry Jackson Society）公布报告，指称中方违反国际法，造成疫情全球扩散，给各国带来重大损失。报告建议，国际社会追究中共责任，通过国际法院等10种法律途径，向中方索赔，以维护基于规则的国际秩序，索赔金额6.5万亿美元。

其三：意大利

4月21日，意大利成立了“向中国政府集体诉讼索偿”的联署网站，预估连署人数将超过50万人，并计划索偿1000亿欧元（约1080亿美元）。该国消费者权益保护协会（Codacons）也称，考虑向中方提起诉讼。位于北意知名滑雪胜地柯蒂纳戴比索（Cortina d Ampezzo）的“邮务饭店”，已向意大利法院提出对中国卫生部门的赔偿诉讼。

其四：德国

4月15日，德国发行量最大的报纸《图片报》刊文，指责中方未遵守对世界卫生组织（WHO）的信息通报义务，隐匿资讯的行为已违反国际法。

《图片报》列出中共应该负担的“病毒账单”：详细算出中国3月、4月份应对德国各行业做出的赔偿，初步计算应赔偿总额为1490亿欧元、约合1602亿美元。

其五：埃及

4月7日，埃及律师塔拉特（Mohamed Talaat）向中国驻开罗大使馆提起法律诉讼，要中方就肺炎疫情对埃及造成的伤害赔偿10万亿美元。

其六：印度

印度律师协会称，近日将中国政府告上联合国人权理事会，要求中方就隐瞒疫情导致病毒全球大流行，追讨20万亿美元的赔偿。目前，该案件已在美国德州联邦法院入禀起诉。

其七：尼日利亚

非洲国家尼日利亚律师团体矛头指向中国，向法院提出集体诉讼，对中国求偿2000亿美元。

尼日利亚媒体“每日邮报”（Daily Post）报道，原告代表阿辛杰（Epiphany Azinge）发布声明说，这些律师要求中国付出这笔钜款，以赔偿“生命损失、经济遭扼杀、创伤、苦难、社会迷失方向、精神折磨及尼日利亚民众日常生活所受破坏”。

其八：澳大利亚

澳洲“太阳先驱报（The Sun-Herald）”报道，超过1000名澳洲人士拟向中国采取索偿行动，领导行动的律师说，诉讼索偿额逾10万亿澳币（约6.5万亿美元、50万亿港币）。“柏曼法律事务所”（The Berman Law Group）首席策略师阿尔特斯（Jeremy Alters）说，假使中国立即反应，势必可以改变疫情对全球人口的整个影响范畴。

香港经济日报说，按以上表述，可计算金额约49.5万亿美元，如再加上美国密苏里州宣称的数十万亿美元（介），总索偿金额恐上百万亿美元、即折合约港币约775万亿元。

但当然，上述索偿额虽然巨大，但法律界人士却认为，诉讼没有可操作性；以美国司法系统为例，外国政府在美国享有“主权豁免”（sovereign immunity），法院很难受理指向中国主权政府的官司。该报道称，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家和地区通报疫情信息，分享病毒基因序列，积极回应各方关切，加强同国际社会合作。他强调，这些诉讼是滥诉。

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