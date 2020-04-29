东京都为首的日本全国知事要求延长紧急事态宣言

29日，日本召开了全国知事视频会议，有42个都道府县的知事出席，鉴于全国紧急事态宣言到5月6日结束，而新型冠状病毒肺炎依旧处于蔓延阶段，全国知事会决定提出全国延长紧急事态宣言的提案。

广告 继续浏览后续

日本东京都知事小池百合子29日在都政府大楼，就新型冠状病毒疫情向媒体表示：“东京仍处于严峻状态。希望延长紧急状态宣言。”

日本首相安倍晋三4月7日傍晚在日本政府新型冠状病毒感染第27次对策本部会议上宣布：基于防备新型冠状病毒疫情蔓延的修改后《特别措施法》（新冠特措法），东京、神奈川、埼玉、千叶、大阪、兵库、福冈7个都府县进入紧急事态。4月16日，日本首相安倍晋三在第29次新冠感染症对策总部会议上表示，鉴于新型冠状病毒疫情蔓延不断扩大，将把实行紧急事态的范围从7都府县扩大到日本全域，即日本全国进入紧急事态，到5月6日为止。

全国进入紧急事态宣言在一定程度上阻止了新冠疫情从7个感染严重的中心都市向地方的蔓延，但是黄金周长假后依然存在跨越县境的人员移动造成疫情扩大的风险，知事会将向中央政府提出紧急提议，要求原则上维持对所有都道府县的紧急事态宣言状态。

紧急提议指出特措法没有罚则规定，对于要求停业而仍然营业的商业设施没有有效的办法，向中央政府要求修改法律。此外还提出，对确诊感染者不配合在家隔离要求和对其行动轨迹进行调查时，也应该严肃处理。

而日本首相安倍晋三在4月29日的参议院预算委员会上，在谈及由于新型冠状肺炎的感染扩大实行的紧急事态宣言时指出：虽然说是5月6日结束，但是严峻的状况依旧在持续。他表示难以按时全面解除紧急事态宣言。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅