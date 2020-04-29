中国人大会议5月22日在北京召开 重点谈防疫下复苏经济

因疫情推迟的中国全国政协和人大「两会」会议，将于下月21和22日在北京召开，但形式和闭会日期未定。港区人大常委谭耀宗表示，大会日期订定，反映中国疫情受控和缓和，他又引述委员长栗战书指出，人大会议其中一个重点是正确判断形势，做好防疫工作的同时，保持经济等各项工作的进行。

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中国人大常委会今(29日)早举行第17次会议，通过于下月22日召开十三届全国人大三次会议，但未有会期天数及是否以视像会议进行。新华社报道指出，当前新冠肺炎疫情防控形势持续向好，经济社会生活逐步恢复正常，认为适时召开全国人大会议的条件已经具备。

按照中国的经济规划，今年须完成脱贫目标，但却遇上武汉肺炎疫情以致经济受到拖累，透过视像参与今早会议的港区常委谭耀宗会后引述委员长栗战书在会上指出，大会第一个工作重点，是通过大会统一思想，正确判断形势，做好防疫工作的同时，保持经济等各项工作的进行；第二个重点是做好公共卫生立法及修法，强调这项工作十分关键，大会将结合今次疫情的经验及教训，积极进行立法修法工作。

新华社日前报道， 26日至29日的人大常委会议将审议《生物安全法》等多条草案，当中表明对草案作出「结构调整

，「突出生物安全风险防控；就完善监测、预警、报告、溯源等制度，进一步加强人类遗传资源与生物资源管理，提高应对生物安全风险的能力等作出规定」。

至于会议形式，早前有传闻指会同时以实体及视像会议举行，但栗战书今早只在会上指出，为成功召开大会，相关单位已进行防控预案及专项议案，未有详情。谭耀宗估计，人大代表须亲身到北京出席会议。

另外，政协主席汪洋日前主持的政协主席会议建议，5月21日在北京召开全国政协十三届三次会议。汪洋指出，在新冠肺炎疫情防控常态化的特殊背景下召开「两会」，是重大决定。呼吁政协委员要认真学习贯彻习近平总书记的重要指示精神，把中共中央关于召开全国「两会」的各项部署和要求落实。

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