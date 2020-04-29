中国建楼封顶500米 不争抢世界第一摩天高了

中国有关当局近日推出新规，严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”，并明定一般不得新建“500公尺以上建筑”，这也代表中国宣告退出抢建世界第一高楼的战局。此前，中国多地盲目抢建摩天大楼，却相继爆发资金、施工等问题因而停摆沦为“烂尾楼”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，限高500公尺，中国不再抢建世界第一高楼。

眼下全球最高的摩天楼是迪拜的哈里发塔，楼高828公尺。而目前中国大陆第一高楼是上海中心大厦，楼高632公尺。此前，中国多地盲目抢建摩天大楼，却相继爆发资金、施工等问题因而停摆沦为“烂尾楼”。

报道称，中国住房和城乡建设部、国家发展改革委员会27日联合下发“关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知”，并于今天公布。据通知称，这是为了贯彻落实“适用、经济、绿色、美观”新时期建筑方针，治理“贪大、媚洋、求怪”等建筑乱象。通知明定，严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”，一般不得新建500公尺以上建筑，各地因特殊情况确需建设的，应进行消防、抗震、节能等专项论证和严格审查，审查通过的还需上报住房和城乡建设部、国家发展改革委复核，未通过论证、审查或复核的不得建设。

据报道，中国大陆此前抢建第一高楼可谓前仆后继。中国远大集团2013年在长沙市举行奠基典礼，宣称要盖比哈里发塔还高10公尺的“天空城市”，结果到现在没见影子，基地还沦为养鱼池塘。2014年，苏州动工建设结构高度达598公尺的中南中心，连上“塔冠”最高可达729公尺，企图跃为中国第一高楼、世界第二高楼，但隔年就传出资金等问题停摆迄今。2017年10月，已经有一座468公尺摩天大楼出问题迄今没盖好的成都市，公开拍卖一块住商用地，条件是要盖建筑高度677公尺的摩天楼，企图夺下“中国第一高楼”的头衔。

但中海地产得标后，这个成都新区超高层项目却传出兴建高度可能被降到468公尺，陆媒报导指向因为中央有意见。中海去年10月开工后没多久就停工迄今，最新传出的批准兴建高度略增为490公尺。

据该报道说，另一栋原本规划高度636公尺的武汉绿地中心，也因为中央要求不得超过500公尺，去年主体结构正式封顶，建筑高度475公尺。虽然未能如愿超越上海中心大厦，但仍可号称是“华中第一高楼”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅