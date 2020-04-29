中国疫情境外输入仍忧 境内昨天确诊报1例

中国国家卫生健康委员会今天公告，4月28日全国报告新增新冠肺炎确诊病例22例，其中21例为境外输入病例，1例为本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，也为境外输入疑似病例。

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据路透社今天报道称，4月28日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例22例，其中21例为境外输入。根据中国国家卫生健康委员会周三公告，4月28日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例，其中21例为境外输入病例，1例为本土病例（广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，为境外输入疑似病例（内蒙古1例，上海1例）。

境外输入现有确诊病例553例（含重症病例22例），现有疑似病例7例。累计确诊病例1,660例，累计治愈出院病例1,107例，无死亡病例。

当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者627人，重症病例数无变化。

该报道称，湖北无新增确诊病例，无新增治愈出院病例，无新增死亡病例，无现有确诊病例，无重症病例。累计治愈出院病例63,616例（武汉46,464例），累计死亡病例4,512例（武汉3,869例），累计确诊病例68,128例（武汉50,333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

据路透社说，香港特别行政区1,037例（出院811例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院33例）。

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