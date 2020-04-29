中国重炮轰彭佩奥 批坏了做人底线四大罪

美国国务卿蓬佩奥多次针对新冠肺炎疫情而抨击、指责北京。中方最近连续两天透过官媒央视予以严词回击，除指责蓬佩奥散播“政治病毒”，还批评他“背负四宗罪”、“突破做人底线”。中国外交部发言人也多人齐轰彭佩奥。

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据中央社今天报道，连环重砲回击，中国官媒指蓬佩奥背负四宗罪。

官媒中央电视台27、28日连续两天在晚间新闻联播中锁定蓬佩奥（Mike Pompeo），播放分别题为“散播‘政治病毒’的蓬佩奥正把自己变成人类公敌”、“背负四宗罪的蓬佩奥突破做人底线”的评论。28日的评论指美国历史上从未见过蓬佩奥这样的国务卿，“硬是把在中情局期间撒谎、欺骗、偷窃那一套带到美国外交场合，断崖式拉低了美国的声望。疫情发生以来，蓬佩奥变本加厉，其所作所为已经突破做人的底线”。

据报道称，中国官方评论还列举了蓬佩奥背负的“四宗罪”，包括：推动“断供”世界卫生组织（WHO）组织、为掩盖美国政府应对疫情不及格而不断“甩锅”中国、继续对伊朗和古巴等国搞“极限施压”而在疫情下酿成更大人道主义灾难，以及不顾美国民众生命而一味追求政治私利。据评论还说，“蓬佩奥的所作所为，失信于美国人民，透支美国外交信誉，为害全球抗疫合作，成为美国巨大的耻辱与不幸”。

新闻联播接着还播发新华社的国际时评“蓬佩奥式荒诞逻辑包藏祸心”，指称“美式甩锅”的背后是美国当局千方百计在为掩饰自身问题寻找借口和替罪羊。

中央社说，2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情扩散全球后，蓬佩奥多次抨击、指责中国，包括日前接受美国大众新闻频道（Fox News）访问时说，“即使在今天，中国政府也不允许美国科学家进入中国，不只是进入武汉实验室，还包括任何可以了解这种病毒、了解它的起源的地方”。蓬佩奥还说，“我们知道疫情始于一个（实验室），但我们需要查清楚此事。这是一场持续的流行病。中国没有做到我们需要的透明和开放”。据蓬佩奥表示，中国政府可能早在去年11月就掌握了第一个病例出现的讯息；同时可以确定的是，12月中旬以前北京就已知晓疫情，但中方却延迟向世人及世卫组织公开此事。

中央社说，对此，中国外交部发言人耿爽24日在例行记者会回应说，“蓬佩奥先生不要以为，自己在对外表态时，只要加上‘可能’这个词就可以任意地进行栽赃”“蓬佩奥这些话毫无事实依据，完全是为了嫁祸于人而信口开河，与当前国际社会的普遍共识更是背道而驰”。

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