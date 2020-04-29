中国非洲猪瘟疑反扑 官方也指依然严峻

中国已基本上控制住了国内的新冠病毒疫情，但另一种影响牲畜的高传染性疾病非洲猪瘟却再次出现，并引发了对中国疫情报告准确性的质疑。中国农业农村部今天组织召开非洲猪瘟防控等工作督导总结视讯会议，警告非洲猪瘟疫情局势严峻。

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据华尔街日报今天报道说，中国称非洲猪瘟疫情稳定，但病猪数量再次攀升。中国已基本上控制住了国内的新冠病毒疫情，但另一种影响牲畜的高传染性疾病非洲猪瘟却再次出现，并引发了对中国疫情报告准确性的质疑。

从去年11月中旬开始的大约四个月里，中国的养猪场没有报告新的非洲猪瘟病例。非洲猪瘟是一种致命的出血性疾病，去年导致中国约1.2亿头猪死亡。中国有关部门2月份曾表示，非洲猪瘟疫情稳定。自3月中旬以来，中国农业农村部报告了全国范围内的一连串新非洲猪瘟病例，印证了一些独立兽医和农业顾问自去年年底以来就一直秉持的观点：这种疾病仍在流行。

华尔街日报今天指，中国农业农村部未回复置评请求。

据中央社今天报道称，中国官方指中国非洲猪瘟防控仍严峻，生猪生产基础还不稳。

中国农业农村部今天表示，当前非洲猪瘟防控形势依然复杂严峻，生猪恢复发展的基础还不牢固。按照官方先前通报，有些地方对疫情存在瞒报漏报和失职渎职。根据农业农村部官网，今年3月份以来，中国各地发生13起家猪非洲猪瘟疫情，其中绝大多数疫情由违法违规调运引发。

据该报道，农业农村部今天组织召开非洲猪瘟防控等工作督导总结视讯会议。会议强调，各级畜牧兽医部门要坚持生猪生产恢复和非洲猪瘟等重大动物疫病防控两手抓，采取更务实的措施确保非洲猪瘟疫情不反弹，确保其他重大动物疫情保持平稳，为年底前生猪生产基本恢复到接近常年水准目标的如期实现，提供有力的防疫保障。

会议指出，当前非洲猪瘟防控形势依然复杂严峻，生猪恢复发展的基础还不牢固，必须持续强化各项防控措施。针对违法违规调运加剧疫情传播风险、一些养殖主体不履行防疫主体责任等问题，全面加强监测排查。

据该报道说，今天的会议之前，农业农村部已派出14个督导组深入27个省区的54个市、54个县督导非洲猪瘟防控和生猪生产，现场检查场点超过200个。

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